El ministro Caputo se muestra optimista por la marcha de la economía lo que quedó una vez más de manifiesto en su presentación ayer en Expo EFI. Justo cuando transitaba su exposición se conoció que por la venta de la participación estatal en Transener a través de Citelec, recibirá u$s 356 millones. Al costado de la línea de cal, precalienta AySA. Su presidente posteó en X ayer sobre la aprobación del nuevo contrato de concesión de la empresa, en el marco del proceso de privatización. “Este contrato también establece las condiciones para el próximo paso: la licitación pública del paquete accionario mayoritario del Estado, con el 10% restante en manos de los trabajadores. El objetivo es atraer operadores con capacidad técnica y financiera real, con reglas claras desde el día uno”. Desde 2024, AySA cubre sus costos operativos 100% con tarifas, sin subsidios del Tesoro. El nuevo contrato convierte eso en regla permanente. Según Caputo, y respecto a los sectores de la economía, “la mayoría está en verde, incluso en sectores que venían retrasados como industria y construcción”. ¿Será así? “Estamos empezando a ver indicadores que comprueban que está pasando lo que buscamos. La recaudación empieza a crecer”, agregó. Y en ello juega un rol central la super cosecha de soja. El Gobierno empieza a sentir los ingresos de las retenciones por las exportaciones de soja. Justo cuando más se lo necesitaba. La caída de más de 10% en la confianza en el Gobierno y la de la Confianza del Consumidor, de más del 5% en abril, encendieron luces amarillas. El riesgo país se acerca a los 600 puntos en lugar de quebrar los 500. La lluvia de dólares de la soja entra en escena.