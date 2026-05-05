La forma de acceder al subsidio para la luz y el gas cambió este año en Argentina. El Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto 943/2025, que crea el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) con vigencia a partir del año 2026. El sistema reemplazó el esquema anterior de segmentación por niveles (N1, N2 y N3), que había sido criticado por su complejidad y falta de transparencia. El cambio no es menor. Con la puesta en marcha del SEF, se dejaron sin efecto la segmentación por niveles N1, N2 y N3 y la Tarifa Social de Gas como esquemas separados. En su lugar, el nuevo sistema establece solo dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio. El objetivo fiscal también es explícito: el Gobierno busca seguir reduciendo el monto de subsidios, que en 2023 fue del 1,5% del PBI, en 2025 bajó a 0,65% y en 2026 debería caer a 0,5% del producto. El requisito central es de ingresos. Calificarán como beneficiarios del SEF los hogares cuyos integrantes registren, en conjunto, ingresos netos iguales o inferiores a un valor equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un “Hogar 2” según el INDEC. Además del límite de ingresos, el Estado aplica un filtro patrimonial cruzado. Quedarán excluidos los hogares cuyos integrantes posean al menos un automóvil con una antigüedad igual o menor a tres años (salvo que haya un integrante con Certificado Único de Discapacidad), tres o más inmuebles en conjunto, una embarcación de lujo, una aeronave o activos societarios. El control de estas condiciones se realiza mediante cruce de datos con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y otras bases oficiales, e incluye criterios de georreferenciación para verificar la veracidad de la situación patrimonial declarada. Sí quedan incluidos, independientemente del ingreso, algunos casos especiales: hogares con un integrante que posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, o con al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), aunque en este último caso la Secretaría de Energía evalúa si el CUD implica necesidad económica concreta para el pago de los servicios. También califican quienes cuenten con Certificado de Vivienda del ReNaBaP. Depende del caso. Los usuarios que ya se encontraban inscriptos en el RASE no están obligados a volver a inscribirse para el ReSEF, pero sí pueden acceder a los formularios de declaración jurada para actualizar la información sobre el grupo conviviente, sus ingresos y las fuentes de suministro energético. En cambio, sí deben iniciar el trámite desde cero: quienes nunca gestionaron el beneficio, quienes recibían el Programa Hogar para garrafas, quienes percibían la Tarifa Social de Gas en las zonas habilitadas y quienes modificaron su situación familiar o económica. Los ex beneficiarios del Programa Hogar contaron con un plazo de seis meses para inscribirse, garantizando durante ese período la continuidad de la asistencia. El trámite se realiza exclusivamente en argentina.gob.ar/subsidios. Para operar en la plataforma es indispensable contar con una cuenta en Mi Argentina, habilitada con CUIL y clave personal. Para quienes no tienen acceso a internet o dificultades para manejarse de forma digital, también existe la opción presencial en oficinas de ANSES u otros puntos habilitados. Tener todo a mano antes de ingresar al formulario evita interrupciones. Se necesita: El formulario, aprobado por la Disposición 1/2026, tiene carácter de declaración jurada y debe completarse con información precisa. El domicilio declarado debe coincidir con el que figura en las facturas del servicio para el que se solicita el subsidio. Parte de los datos se completa automáticamente con información oficial; el resto debe ser verificado y completado por el solicitante. Tras el envío, el Estado cruza la información declarada con sus bases de datos. El resultado puede ser aprobación o rechazo, y se informa a través de la plataforma. Si la solicitud es aprobada, el beneficio se aplica automáticamente. No hay que hacer nada más: el descuento aparece directamente en la boleta. En electricidad, el bloque subsidiado es de 300 kWh para los meses de enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre, y de 150 kWh para los meses de marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre. Sobre ese consumo base se aplica una bonificación del 50%. En gas por red, el esquema es estacional: el 50% de subsidio se concentra entre abril y septiembre, los meses de mayor demanda, y no se aplica bonificación en los períodos de baja demanda. A eso se suma un beneficio transitorio. La Secretaría de Energía estableció que la bonificación extraordinaria que reciben los usuarios subsidiados de gas natural y propano por red sea del 25% durante mayo, lo que se suma al 50% general, llevando el descuento total al 75%. Esta bonificación adicional viene reduciéndose desde enero y desaparecerá a fin de año. Para las garrafas, este nuevo régimen incorpora a los usuarios vulnerables de gas envasado (garrafa de 10 kg), quienes acceden a un beneficio sobre el costo de la garrafa mediante un descuento al pagar con medios de pago virtuales.