En el marco de la celebración del Día de la Maestra y el Maestro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una nueva medida para fortalecer las condiciones laborales del magisterio nacional. El anuncio fue realizado durante una ceremonia oficial encabezada en el histórico edificio de la Secretaría de Educación Pública. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que esta decisión forma parte de una estrategia para continuar con la recuperación de derechos laborales y salariales del sector docente. También destacó que el gobierno busca construir una nueva relación entre el Estado y las y los maestros del país. El aumento salarial anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum aplicará a partir de este mismo año, como parte de las acciones impulsadas durante la conmemoración del Día de la Maestra y el Maestro. La medida beneficiará a docentes de educación básica, media superior y superior en todo el país. Durante el evento oficial, Mario Delgado explicó que esta decisión busca continuar con la recuperación económica del magisterio mexicano. “Se mantiene la tendencia de recuperación salarial durante siete años de la Cuarta Transformación y terminar con un rezago que prevaleció durante el periodo neoliberal”, expresó. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el incremento será del 9 por ciento para las y los docentes del país. Además, reiteró que el gobierno federal mantendrá políticas enfocadas en mejorar las condiciones laborales, la estabilidad y los derechos del personal educativo mexicano. Además del aumento salarial, el gobierno federal anunció nuevas acciones enfocadas en mejorar las condiciones laborales y profesionales del magisterio. Las autoridades educativas señalaron que estas medidas buscan atender demandas históricas del sector docente y fortalecer el sistema educativo nacional. Mario Delgado también destacó que actualmente se construyen nuevos espacios educativos en preparatorias y universidades públicas. Añadió que programas como La Escuela es Nuestra y Vive saludable, vive feliz continúan ampliando su cobertura en beneficio de millones de estudiantes mexicanos. Durante la ceremonia oficial, Claudia Sheinbaum y Mario Delgado entregaron la Presea-Medalla Manuel Altamirano a 42 docentes provenientes de distintos estados del país. El titular de la SEP subrayó que gran parte de la historia del magisterio mexicano “se escribió con letra de mujer”, debido a que siete de cada diez docentes en México son maestras. También afirmó que la escuela pública sigue siendo uno de los espacios más importantes para la igualdad social.