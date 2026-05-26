La plataforma francesa de viajes compartidos BlaBlaCar desembarcó oficialmente en la Argentina y suma al país a su red global de movilidad colaborativa, que ya opera en 21 mercados y tiene más de 29 millones de usuarios activos al año. La compañía busca aprovechar un contexto marcado por el aumento del costo de los combustibles y la necesidad de alternativas más económicas para viajar entre ciudades.

La llegada forma parte de un plan de expansión regional que incluye otros siete países de América latina: Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. La empresa ya tenía presencia consolidada en Brasil y México, donde opera desde hace más de una década. Según datos de la propia compañía, Brasil se convirtió en su segundo mayor mercado global de viajes compartidos, solo detrás de India.

El modelo de BlaBlaCar no replica el de las apps de transporte urbano. La plataforma funciona como un marketplace entre particulares: un conductor publica un viaje que ya tenía previsto realizar y ofrece los asientos vacíos de su auto a otros usuarios que necesitan hacer el mismo trayecto. Los pasajeros pagan una contribución para compartir gastos, como combustible y peajes.

En la Argentina, la compañía apunta sobre todo a los viajes de media y larga distancia, con recorridos promedio de entre 200 y 300 kilómetros. La apuesta está especialmente enfocada en conectar ciudades y localidades que tienen menor oferta de transporte directo.

Alternativa eficiente

“El auto compartido se posiciona como una alternativa económica y eficiente para desplazamientos de larga distancia y entre ciudades”, señaló Nicolas Brusson, cofundador y CEO de BlaBlaCar, en el anuncio del desembarco en la Argentina.

La empresa asegura que el contexto local juega a favor de este tipo de soluciones. En ese sentido, destacó que el precio de los combustibles aumentó un promedio de 83% en lo que va del año, según un relevamiento realizado sobre valores de YPF.

BlaBlaCar sostiene que actualmente el costo promedio de llenar un tanque ronda los $ 80.000 y que compartir el viaje permite al conductor ahorrar más de la mitad del gasto total del trayecto. La media de pasajeros por viaje dentro de la plataforma es de 2,1 usuarios.

Cómo gana plata BlaBlaCar

En su desembarco local, BlaBlaCar no empezará a cobrar comisiones ni cargos de gestión. La compañía seguirá una estrategia de entrada similar a la que aplicó en otros mercados: primero buscará desarrollar la comunidad y medir la adopción del servicio antes de monetizar la operación.

“BlaBlaCar lleva operando 20 años en Europa. En España y Francia, por ejemplo, existe un modelo de pago transaccional. Los gastos de gestión se incluyen en el pago digital que hace el pasajero al conductor tras compartir el viaje en común”, explicó Itziar García Sagarzazu, directora de comunicación global de BlaBlaCar.

Según la ejecutiva, esos cargos “dependen del país y en algunos de ellos de variables como los kilómetros recorridos”. En otros mercados, en cambio, la compañía opera con un esquema diferente. “En países como Brasil tenemos un modelo de suscripción: el usuario paga mensualmente una cuantía que evita los gastos de gestión porcentuales por viaje”, agregó.

La plataforma francesa apunta a los viajes de media y larga distancia

Para la Argentina, sin embargo, el plan inicial será no cobrar. “En los países que estamos lanzando hoy, entre ellos Argentina, empezaremos como hemos empezado en todos los países: entendiendo primero qué adopción del modelo tiene nuestra comunidad en ese país, sin gastos de gestión. La monetización se dará más adelante”, sostuvo García Sagarzazu.

Y completó: “Como referencia, no empezamos a monetizar Brasil hasta nueve años después de su lanzamiento, no tenemos prisa”.

La estrategia muestra una lógica distinta a la de muchas plataformas tecnológicas que priorizan monetizar rápidamente. En el caso de BlaBlaCar, el foco inicial está puesto en lograr masa crítica de usuarios, especialmente en rutas donde el transporte tradicional tiene menor presencia o frecuencia.

El desafío de conectar ciudades más chicas

Otro de los ejes del desembarco es la conexión entre localidades que no siempre tienen una oferta directa de transporte. La compañía remarcó que en la Argentina existen más de 600 ciudades con menos de 10.000 habitantes y que muchas dependen del vehículo particular para buena parte de sus desplazamientos.

En Brasil, según datos de BlaBlaCar, cerca del 80% de los trayectos compartidos cubren rutas donde no existe otra alternativa directa de movilidad. Ese antecedente es uno de los argumentos con los que la empresa busca instalar el modelo en la Argentina, un país donde la extensión geográfica y la dispersión territorial pueden jugar a favor del auto compartido.

La plataforma también buscará diferenciarse con herramientas de validación de identidad, perfiles verificados y sistemas de reputación entre usuarios. Cada pasajero y conductor puede dejar reseñas y valoraciones luego de los viajes realizados, una lógica similar a la utilizada por otras plataformas colaborativas.

En paralelo, la empresa sostiene que el modelo también tiene un componente ambiental. Según sus datos globales, su red de movilidad compartida contribuye a ahorrar 2,5 millones de toneladas de CO2 al año y permitió 120 millones de conexiones durante el último año.