dHoracio Marín, presidente de YPF, tiene sobre la mesa la definición de un tema delicado: un aumento en el precio de los combustibles. Tras el ataque de Estados Unidos a Irán, el importe del barril de petróleo crudo comenzó a dispararse y se instaló por arriba de los u$s 100 durante casi dos meses y medio. En febrero, el precio de la nafta súper de YPF (que suele ser la más barata del mercado en Buenos Aires y la mayor parte del país) estaba a $ 1609, mientras que en marzo subió a $ 1999. Desde el 1° de abril que no hubo incrementos. YPF y el resto de la industria decidieron postergar cualquier incremento hasta el 15 de mayo. Y esa fecha se está acercando: es el próximo viernes. Antes del comienzo del conflicto en Oriente Medio, el petróleo estaba en la zona de los u$ 70. Después, se instaló en u$s 100 y casi nunca bajó. Durante la presentación de resultados del primer trimestre, a Marín le preguntaron sobre la evolución del precio de los combustibles. Dijo que, durante esta semana, tendrá una reunión con otros integrantes de la industria. En muchos lugares se instaló que la definición podría estar el mismo lunes. Sin embargo, desde el Gobierno deslizan que la corrección será más hacia el viernes o fin de semana. “El acuerdo vence el 15 de mayo. Si hay un precio nuevo será el 16 de mayo”, comentan cerca de las decisiones ejecutivas energéticas. Un aumento en los combustibles tendrá un impacto en la inflación, en un momento que el Gobierno creía que abril le traerá mejores noticias que el trimestre enero-marzo. Sin embargo, desde despachos oficiales admiten que -de aplicarse un aumento desde el sábado-, el golpe en el IPC solo comprendería medio mes. Además, como la inflación mayorista se “corta” de otra manera (al 15 de cada vez), el incremento recién correría desde junio. A mediados de marzo, Horacio Marín, explicó que la empresa iba a sostener sus ajustes micro de precios como una manera de respetar los contratos con los consumidores. El precio del petróleo ya volaba e YPF se incremento a sostener su “acuerdo honesto y moral” con los consumidores y evitar los saltos en los precios. “Hace un año dijimos que íbamos a hacer un acuerdo honesto y moral: cuando sube (el barril), sube (la nafta) y cuando baja, baja. Cuando haces un acuerdo con los millones de consumidores, es más fuerte que firmar un contrato”, dijo Marín La industria acordó luego un congelamiento de precios por 45 días. En ese momento, se dijo que los importes en los surtidores reflejaban un valor del barril más cercano a los u$s 80 a u$s 90. La nafta premium de YPF estaba a $ 1845 en febrero y saltó a $ 2207 en marzo. El gasoil pasó, en el mismo período, de $ 1658 a $ 2065. El gasoil euro trepó de $ 1861 a $ 2271.