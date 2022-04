Preocupación, silencio oficial y un justificativo de Feletti: la reacción del Gobierno ante la inflación de marzo

Desde Alberto Fernández, que siguió los datos desde el sanatorio Ottamendi junto a su esposa Fabiola y su hijo Francisco, hasta los ministros y secretarios de Estado, todos se quedaron perplejos hoy ante los duros números de inflación del 6,7% que arrojó el INDEC. Y la reacción oficial fue uniforme: se deslizó un clima de fuerte preocupación e incertidumbre pero se acordó un silencio oficial como respuesta y desde las oficinas del Secretario de Comercio, Roberto Felleti, justificaron los datos.

No hubo mensajes de Twitter, gacetillas y ni siquiera una estrategia de comunicación de la portavoz oficial de Presidencia para salir a atajar la ola de críticas al Gobierno por el manejo de la economía.

"Fuerte preocupación" e "incertidumbre" fueron las palabras que más resonaron en la Casa Rosada a las 16:30 poco después de que el Indec lanzó el dato de inflación. Si bien en el Gobierno esperaban ese número y era previsible un fuerte impacto en los precios por la guerra de Ucrania o el comienzo de clases, nadie imaginó detalles de aumentos tan abultados por rubros como el 7,2% de incremento de alimentos; el 23,6% en educación o el 7,7% en tarifas de servicios.

En rigor, el golpe de efecto por los datos de índice de precios resultó en términos políticos por partida doble: es que el mismo día en que se dio a conocer la inflación del INDEC la vicepresidenta Cristina Kirchner lanzó una nueva ofensiva contra el presidente Alberto Fernández al sostener por elevación: "que te pongan una banda y te den el bastón no significa que tengas el poder", dijo en un acto que se realizó al mediodía en el Centro Cultural Kirchner. Esta frase pegó muy duro en el albertismo pura que esperaba aquietar los ánimos entre el Presidente y la vice.



La reacción oficial de los números de inflación llegó desde varias usinas del poder con variadas lecturas. Allegados al ministro de Economía, Martín Guzmán, dijeron a El Cronista que el aumento de precios hay que atribuirlo al "impacto al alza de commodittes por la guerra en Ucrania; más defectos propios de las estructuras productivas de la Argentina".



No hubo mención alguna desde el despacho de Guzmán al secretario de Comercio, Roberto Feletti. No hacía falta. El lunes, previendo el alza de inflación del INDEC el ministro de Economía se adelantó con una dura arenga donde objetó por elevación las medidas que tomó Feletti en relación al control de precios e intervención estatal.

Desde la Jefatura de Gabinete admitieron que hay mucha preocupación en el Gobierno por la inflación pero aclararon: "lo importante son las acciones políticas para empujar la inflación gradualmente a la baja".

silencio de cerruti

La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti , comunicó poco minutos antes de que dieran los datos de INDEC en su Instagram que el Presidente no se tomaría licencia a pesar del nacimiento de su hijo y que seguirá trabajando. Pero ningún comentario de los datos de inflación.

Cerruti eludió por completo hablar del tema. "Con lo que dijo el ministro Guzmán es suficiente", dijeron desde la vocería oficial. Es decir, que tanto el Presidente como el ministro de Economía entendieron que no hacía falta explicar a la sociedad los datos alarmante de aumento de precios. "Gestionaremos con los que estén alineados" y "los que no están de acuerdo con la política económica como mínimo no deberían estorbar", había dicho Guzmán.

JUSTIFICACION DE FELLETI

En paralelo a esto, en las oficinas de Feletti expresaron a El Cronista que "hay diversas cuestiones a considerar, pero, en lo que tiene que ver con el trabajo de la Secretaría de Comercio, vemos que a pesar de la guerra entre Rusia y Ucrania y el fuerte impacto que la misma tuvo en el precio internacional de los alimentos, el ítem "Alimentos y bebidas no alcohólicas" del IPC se desaceleró, ya que había sido 7,5% en febrero y fue 7,2% en marzo (vale recordar que la invasión rusa se inició el 24 de febrero). Esto demuestra el modo en que las diversas canastas implementadas han obrado como paliativo en el marco de un mundo que vuelve a experimentar una inflación generalizada luego de muchas décadas".

En este sentido, allegados al Secretario de Comercio dijeron que "en el Gran Buenos Aires (GBA), la desaceleración es mayor, ya que el aumento en el rubro "Alimentos y bebidas no alcohólicas" había sido de 8,6% en febrero y fue 6,1% en marzo. Por otra parte, en febrero GBA había sido la zona del país con el mayor incremento en alimentos, mientras que en marzo es la zona que presentó el menor aumento".

Así, se defendió el diseño de "una política pública relativa a garantizar el acceso a bienes de consumo masivo". Y hacia adelante, el objetivo de Feletti es seguir trabajando con los programas existentes (+Precios Cuidados y Cortes Cuidados) y afianzar los de reciente lanzamiento (canasta de frutas y verduras y Precios Cuidados para comercios de proximidad), sumado a la implementación del Fondo Estabilizador del Trigo, ya que los derivados de este cereal han sido fuertemente impactados por los efectos de la guerra".

A su vez, justificaron que si bien el número de inflación es "muy malo", en relación a alimentos y bienes de consumo masivo, las diversas políticas llevadas adelante han funcionado para amortiguar el impacto internacional, dijeron.