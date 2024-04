¿Milei vuelve a devaluar antes de abrir el cepo? qué piensa Juan Carlos de Pablo

Con el dólar oficial apreciándose a un ritmo muy por debajo de la inflación mensual, el ministro de Economía Luis Caputo apuesta a sostener este sistema como ancla cambiaria para asegurar el camino descendente que el IPC inició este 2024 tras el pico del 25,5% de diciembre.

Así, el Palacio de Hacienda mantiene un crawling peg -micro devaluaciones diarias del peso- mensual del 2%, el cual corre contra una inflación a una velocidad de alrededor de un 10%, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

Respecto a esta política del Gobierno se expresó el economista Juan Carlos de Pablo, quién se refirió a la posibilidad de un nuevo salto devaluatorio y compartió su opinión sobre la eliminación del cepo cambiario y por qué Milei y su equipo económico no deberían tener apuro para levantarlo: su análisis.

Por qué Milei "no tiene apuro" en levantar el cepo y devaluar otra vez: el análisis de Juan Carlos de Pablo

En una charla que compartió con un grupo de empresarios organizada por Planexware, Juan Carlos de Pablo se refirió a la posibilidad de que el Gobierno aplique una nueva devaluación brusca de la moneda tras la corrección del 54% dispuesta por Luis Caputo en diciembre.

Para el especialista, ni Milei ni su equipo económico, el cual desde el Banco Central lidera Santiago Bausili, tienen "apuro" para aplicar un nuevo salto devaluatorio.

"¿Por qué? Muy sencillo. Porque el Banco Central está comprando reservas, las brechas están cayendo. ¿Qué apuro tiene el señor Santiago Bausili para plantear un salto devaluatorio?", planteó De Pablo.



Según el autor de diversos libros económicos, tras la llegada de Milei al poder y diversas medidas macroeconómicas para "sanear" el Banco Central, "la Argentina se volvió medianamente creíble".

En este contexto, "cuando se volvió medianamente creíble, las corrientes de movimiento de fondos que iban para afuera, ahora vienen para adentro", explicó De Pablo.

Cuando ocurren estos "fenómenos reales" que implican "cambios de dirección y movimiento de capitales", la macroeconomía "no se corrige devaluando ni aflojando en materia fiscal".

Tras esto, recomendó a los empresarios presentes en el ciclo de Planexware que "no tomen decisiones sobre el ritmo devaluatorio", ya que no cree que el Gobierno deprecie bruscamente la moneda en los próximos meses.

Por otro lado, se refirió a la salida del cepo cambiario que planea el Gobierno y también señaló que Caputo y Bausili "no tienen apuro" para esto: el mismo Milei señaló en distintas oportunidades que no hay fecha clara para comenzar a levantar las restricciones, pero sí espera comenzar el segundo semestre del año con mayores libertades cambiarias, siempre y cuando se avance con el "saneamiento" del Banco Central.

¿Por qué no tiene apuro el Gobierno en levantar el cepo? "porque si sale mal, se va todo a la mier...", expresó fuertemente De Pablo. Aunque más delicado en sus expresiones, Milei piensa igual: "Yo no puedo correr riesgos. Acá si me equivoco, eso le va a pesar a 47 millones de seres humanos. Entonces es normal que sea más cauteloso", consideró la semana pasada el Presidente en diálogo con CNN.