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El sindicato de trabajadores bancarios, la Asociación Bancaria, consiguió un nuevo incremento que elevó el piso salarial a más de $ 2,5 millones.

La actualización fue acordada entre el gremio y las cámaras empresariales del sector para aplicarse en remuneraciones brutas mensuales, normales, habituales y totales. El alcance incluye conceptos remunerativos, no remunerativos, adicionales convencionales y no convencionales.

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Cómo queda el salario de los empleados bancarios

Los empleados recibieron una actualización de 2,1% correspondiente a julio que llevó el salario inicial pasó a $2.463.757,68.

En la misma línea, la participación de ganancias (ROE) quedó en $71.219,54. La suma de ambos conceptos determina un ingreso inicial de $ 2.534.977,22.

Confirmado | La Bancaria consiguió un nuevo aumento y el salario inicial ya supera los $2,5 millones.
Confirmado | La Bancaria consiguió un nuevo aumento y el salario inicial ya supera los $2,5 millones.

Esta cifra corresponde al ingreso inicial y no implica que todos los trabajadores lo cobren, ya que el final varía según la categoría, antigüedad, función y adicionales.

Cómo evolucionaron los salarios de los bancarios en el año

Los salarios del sector acumularon una suba de 19,3% durante los primeros seis meses de 2026, superan el 16,8% de inflación acumulada en el mismo periodo.

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El mecanismo de actualización seguirá durante agosto, lo que significa que las sumas continuarán impactando en el conjunto de remuneraciones.

La próxima instancia forma de negociación entre el sindicato y las cámaras empresariales está previsto para la segunda quincena de septiembre.