Confirmado | La Bancaria consiguió un nuevo aumento y el salario inicial ya supera los $2,5 millones.

El sindicato de trabajadores bancarios, la Asociación Bancaria, consiguió un nuevo incremento que elevó el piso salarial a más de $ 2,5 millones.

La actualización fue acordada entre el gremio y las cámaras empresariales del sector para aplicarse en remuneraciones brutas mensuales, normales, habituales y totales. El alcance incluye conceptos remunerativos, no remunerativos, adicionales convencionales y no convencionales.

Cómo queda el salario de los empleados bancarios

Los empleados recibieron una actualización de 2,1% correspondiente a julio que llevó el salario inicial pasó a $2.463.757,68.

En la misma línea, la participación de ganancias (ROE) quedó en $71.219,54. La suma de ambos conceptos determina un ingreso inicial de $ 2.534.977,22.

Confirmado | La Bancaria consiguió un nuevo aumento y el salario inicial ya supera los $2,5 millones.

Esta cifra corresponde al ingreso inicial y no implica que todos los trabajadores lo cobren, ya que el final varía según la categoría, antigüedad, función y adicionales.

Cómo evolucionaron los salarios de los bancarios en el año

Los salarios del sector acumularon una suba de 19,3% durante los primeros seis meses de 2026, superan el 16,8% de inflación acumulada en el mismo periodo.

El mecanismo de actualización seguirá durante agosto, lo que significa que las sumas continuarán impactando en el conjunto de remuneraciones.

La próxima instancia forma de negociación entre el sindicato y las cámaras empresariales está previsto para la segunda quincena de septiembre.