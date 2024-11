¿Perfora el 3%? De cuánto será la inflación de octubre según Spotorno

A una semana de que el INDEC publique el número oficial a nivel nacional, el economista Fausto Spotorno adelantó de cuánto será la inflación de octubre y le dio una buena noticia a Javier Milei.

Es que desde el Ejecutivo dan casi por descontado que el índice de precios minoristas seguirá su camino a la baja durante el décimo mes del año, y confían en que rompa el piso del 3%.

Para Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de la consultora Orlando Ferreres & Asociados, el dato que dará a conocer el organismo estadístico va en esa dirección.

"A nosotros la inflación de octubre nos dio 2,7%, se ve una inflación baja. Es cierto que nosotros la medidos en el Gran Buenos Aires y INDEC mide a nivel nacional, a veces hay una diferencia, pero la tendencia va para ese lado", confirmó en declaraciones radiales.

En diálogo con Radio Rivadavia, el economista afirmó también que la recesión ya terminó, "aunque hay sectores que vienen más demorados en la recuperación" , y enumeró los tres factores claves que van a reactivar el consumo masivo.

Fin de la recesión y los tres factores que van a reactivar el consumo

"A nivel general la recesión ya terminó, porque el PBI o indicadores que estiman el PBI empiezan a mostrar crecimiento o recuperación, el piso de la actividad económica a nivel general se dio en marzo, ya llevamos dos trimestres de recuperación y eso ya es un indicador de por sí, es la salida técnica de la recesión", señaló Spotorno.

Esta recuperación, sin embargo, no se da a la misma velocidad en todos los rubros, con algunos más postergados que otros.

"Me va a agarrar un comerciante y me va a decir que no ve lo mismo que yo, y va a tener razón. Todos tocaron un piso en marzo, pero algunos se recuperaron lento, otros quedaron boyando, otros lo hicieron mucho mejor. Entre los que mejor les fue tenés minería, petróleo, agro, inmuebles, venta de motos o autos, electrodomésticos. No pasa lo mismo con los almacenes o supermercados, las ventas minoristas de bienes de consumo sufren ", reconoció.

Por otra parte, Spotorno señaló tres factores que están impactando de manera directa en los números de consumo masivo.

"Por un lado apareció el crédito, y hay rubros como los rodados o los electrodomésticos que están muy atados a eso. Son rubros dolarizados, entonces en medida que la brecha empiece a cerrar, los precios relativos de esos productos tienden a mejorar para el consumidor", especificó,

"Otra cosa que empieza a tomar importancia es el ahorro, aquellos que pueden ahorrar, siendo que los salarios en dólares han mejorado, empiezan a ver que tienen mayor capacidad de ahorro. Entonces, cuando ve que puede ahorrar más dólares, ahorra, no gasta enseguida. El año pasado la gente consumía más porque le quemaba la plata en las manos. Ahora no tenés por qué escapar, podes ahorrar", agregó.

"Y por último, los precios relativos empiezan a ser todo a la hora de comercializar. Hay productos como la carne que no tuvieron aumentos y fueron de los que más subieron en ventas, y por otro lado tenés productos de perfumería que subieron mucho de precios y fueron los que más cayeron. El consumidor ahora puede ahorrar, puede pedir un crédito para comprar un bien durable y puede elegir precios, y eso se nota perfectamente", concluyó.