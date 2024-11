El Gobierno confirmó el cierre de otro fondo fiduciario con "serias irregularidades"

El vocero Manuel Adorni informó este martes que el Gobierno nacional avanzará con el cierre de un nuevo fondo fiduciario que presentaba "serias irregularidades"

En su habitual conferencia de prensa, el vocero adelantó que se procederá a cerrar el Fondo Nacional de Capital Social (Foncap), un organismo creado para financiar instituciones que otorgan microcréditos productivos a quienes no tienen la posibilidad de acceder a la banca formal.

"La Sigen llevó a cabo la auditoría y encontró una administración sobredimensionada que otorgaba créditos de manera discrecional y ejecutaba gastos por encima de los necesarios", aseguró Adorni al fundamentar la decisión.

Los resultados de dicha auditoría, aseveró el vocero, señalan que el organismo, creado en 1997, fue "objeto de una pésima administración" e incumplió sus objetivos.

"No había un esquema de promoción al financiamiento de las pymes. No había mecanismo para comprobar los niveles de cumplimiento esperado y no existían informes de gestión ", explicó.

Sobre los números del fondo fiduciario, Adorni detalló en la actualidad cuenta con 26 empleados, que en el último año otorgó solo 20 créditos y que con su cierre esperan lograr un ahorro de $ 100 millones mensuales.

"Los pagadores de impuestos no tienen por qué financiar las cajas negras de la política que sólo sirven para despilfarrar recursos sin alcanzar resultados", insistió el vocero.

Qué es el Foncap y cuáles son sus funciones

El Foncap fue creado por el Estado, en la órbita del Ministerio de Economía de la Nación, para "promover el desarrollo y crecimiento de emprendimientos y microempresas a través de financiamiento, capacitaciones y políticas públicas en todo el territorio nacional", señala su página web.

"Desde Foncap ofrecemos financiamiento a instituciones de Microfinanzas, , microcréditos a través de instituciones para potenciar o iniciar proyectos, capacitación y educación financiera en todo el territorio nacional, innovación para el sector de las microfinanzas, seguros inclusivos para dar protección y cobertura a emprendedoras y emprendedores", agrega la descripción.