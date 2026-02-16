La cúpula directiva de la CGT convocó a un paro general —el cuarto para el gobierno de Javier Milei— para cuando se discuta la reforma en la Cámara de Diputados. Será sin movilización, tal como indicaron desde la centra obrera. Fue luego de la reunión entre los cotitulares de la central obrera, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), que realizaron de manera virtual este mediodía. Jerónimo había señalado este domingo que “están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”. De hecho, muchos sindicalistas sostenían que ya no es suficiente con salir a la calle para expresar su oposición al proyecto del gobierno, y pidieron expresamente medidas más duras. En consecuencia, la CGT activó la medida de fuerza para el día en que la Cámara de Diputados discuta el proyecto en el recinto. Todo indica que será el próximo jueves 19 de febrero. Entre los puntos que causaron rechazo de parte de la CGT se encuentran las modificaciones sobre las indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho a huelga y las vacaciones, mientras que también generó críticas el esquema de licencias por enfermedad o accidentes no laborales. La senadora por La Libertad Avanza, y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró, durante una entrevista con TN que el Gobierno modificará el artículo del proyecto de reforma laboral que reduce el salario para las licencias médicas en casos de enfermedades severas. La referente legislativa de LLA, adelantó: “Vamos a hacer una modificación de enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables y vamos a dejar un 100% del salario. Lo estamos trabajando. Pero será solo cuando haya corroboración fehaciente del caso”, aseguró la funcionaria. Sin embargo, también aclaró que aún se está debatiendo cómo será la modificación. “Vamos a ver si lo hacemos por Diputados. Lo estamos hablando con Martín Menem. No sé si lo hacemos por reglamentación o lo buscamos con artículo de ley como otra ley, pero le vamos a buscar la forma”, explicó.