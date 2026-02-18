El Gobierno prorrogó las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 28 de febrero. La medida fue oficializada este miércoles en el Boletín Oficial mediante el Decreto 103/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Prorróganse las Sesiones Extraordinarias del H. CONGRESO DE LA NACIÓN, convocadas por Decreto N° 24 de fecha 18 de enero de 2026, hasta el 28 de febrero de 2026”, establece el artículo 1° de la norma. Esto implica que, hasta esa fecha, el Congreso solo podrá tratar los proyectos incluidos en el temario definido por el Poder Ejecutivo, ya que fuera del período ordinario la agenda parlamentaria queda restringida a la convocatoria presidencial. El decreto también amplía formalmente ese temario: el Ejecutivo incorporó el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario para que sea tratado antes del 1° de marzo. “Inclúyese (…) la consideración del Proyecto de Reforma de la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente”, señala el artículo 2°. Así, luego de la aprobación del proyecto en 2025, el posterior veto del Gobierno y la ratificación del Congreso, el Ejecutivo vuelve a presentar una propuesta para docentes y no docentes. Esta implica una recomposición salarial que cubriría únicamente un 12% de lo perdido por estos grupos el año pasado, a pagar en tres cuotas. Por esta razón, los gremios del sector ya se manifestaron en contra. La prórroga se da en una semana de actividad intensa en ambas cámaras. Por un lado, en el Senado continuarán los debates en comisión sobre el acuerdo Mercosur–Unión Europea y la Ley Penal Juvenil (conocida popularmente como el proyecto de baja de la edad de imputabilidad), que consiguió media sanción en la Cámara Baja la semana pasada. A su vez, en Diputados seguirá el tratamiento de la reforma laboral aprobada en el Senado el pasado miércoles. En respuesta a uno de los puntos más polémicos de la legislación, la senadora Patricia Bullrich confirmó que se eliminará el artículo 44 del texto aprobado por la Cámara Alta, el cual modificaba el régimen de licencias por accidentes y enfermedades inculpables, es decir, aquellas no derivadas de la prestación de tareas laborales. De acuerdo con el cronograma oficial, una vez firmados los dictámenes en comisión, ambas Cámaras podrían sesionar la semana próxima. La prórroga amplía el margen político y procedimental para cerrar negociaciones y asegurar mayorías antes del inicio de las sesiones ordinarias.