En la previa al debate por la reforma laboral en la Cámara de Diputados y del paro nacional de la Confederación General del Trabajo (CGT), la clave para el gobierno nacional serán nuevamente los gobernadores. En este sentido, el panorama en el Senado fue de apoyo a Javier Milei y esto se repetirá dentro de un bloque que se dividirá. Los viajes del ministro del Interior, Diego Santilli, no fueron en vano, gracias a ellos y a la discrecionalidad de acuerdos en las sombras se consiguieron los 44 votos en el Senado. En este sentido, fueron los votos de los gobernadores de Tucumán, Neuquén, Salta, Córdoba, Misiones, Chubut y Corrientes los que consiguieron la victoria de los libertarios. Esto, sumado con la alianza de la UCR y del PRO. Los mandatarios que integran Provincias Unidas (Córdoba, Santa Fe, Chubut, Corrientes y Jujuy) tendrán esta misma disyuntiva en la Cámara de Diputados. El gobierno nacional busca dictaminar hoy en Comisión y tratar mañana el proyecto de ley en el recinto. El mismo día que se trate la ley la CGT llamará a un paro general. “Hay que dejar la rosca política, no vendan al trabajador por un metro de cobre, la dignidad de un trabajador no mide un metro de cemento, que no se confundan que los trabajadores sabemos hacer tronar el escarmiento”, dijeron los sindicalistas en señal a los intereses particulares que sumaron votos al gobierno nacional. Desde las entrañas de Provincias Unidas aseguraron a El Cronista que “votarán divididos en general”. Aun así, indicaron que “quizás haya alguna abstención”. “Los que tienen gobernador votan a favor y los que no tienen votan en contra”, afirmaron. Todos los diputados de Provincias Unidas votarán en contra del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un pedido especial desde la Confederación del Trabajo. “Hasta acá es la única coincidencia y en que el quórum lo junten LLA. Hoy PU presenta dictamen de minoría, para cubrirse”, remarcó una voz interna del bloque a El Cronista. Una voz allegada a Chubut indicó a El Cronista descartó que Nacho Torres tenga tanta injerencia en la Cámara de Diputados y el resto de los mandatarios evitaron responder ante la pregunta de El Cronista. Para la CGT, los puntos más preocupantes son dos: el Fondo de Cese Laboral (FAL) y los convenios por empresas. El Fondo de Cese Laboral (FCL) establece un esquema alternativo a la indemnización tradicional, mediante aportes periódicos del empleador a una cuenta a nombre del trabajador. Especialistas advierten que el sistema podría reducir la recaudación previsional, al reemplazar conceptos indemnizatorios que hoy tributan aportes y contribuciones al sistema de seguridad social. “La recaudación de las jubilaciones se derrumba, quieren pagar las indemnizaciones con recursos de las jubilaciones”, indicaron desde la central obrera y advirtieron que no se puede reemplazar esa merma con otro aporte. Después, los convenios por empresa no solo disminuyen el poder del sindicato central, sino que también posibilitan la firma de paritarias a la baja. “Hace que el convenio más bajo prevalezca por sobre la actividad es flexibilizara al mango. Desarmar el convenio por empresa es lo que defiende a las pequeñas empresas y le da a los trabajadores igualdad en todo el país”, indicaron a El Cronista. "Es una transferencia de riqueza para los grandes empresarios. No le sirve a las pymes, le sirve a las grandes empresas”, concluyeron.