Este miércoles 11 de febrero, el Senado debatirá la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional, un proyecto que propone cambios importantes en la Ley de Contrato de Trabajo y que genera un fuerte rechazo por parte de diversos gremios. En paralelo, distintas organizaciones sindicales anunciaron paros, movilizaciones y ceses parciales que afectarán el funcionamiento de los servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires. Entre las medidas previstas para la jornada, uno de los focos de mayor impacto estará puesto en el transporte público. Si bien los trenes y colectivos operarán con normalidad durante la mayor parte del día, el subte podría presentar algunas interrupciones. Según lo resuelto por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), los subtes funcionarán con normalidad durante la mañana, sin afectaciones en las primeras horas del día. Sin embargo, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) informó que habrá un cese de actividades a partir de las 21:00 y se extenderá hasta la finalización de la jornada, afectando a todas las líneas. La CATT aclaró que su objetivo es “garantizar que la gente llegue”, por lo que no habrá un paro total sino interrupciones coordinadas según la actividad. Aunque la jornada estará atravesada por distintas medidas de fuerza, la mayoría de los gremios del transporte terrestre no realizará paro total. ATE convocó a un paro total de 24 horas desde la medianoche, con más de 22 puntos de protesta distribuidos por la Ciudad. Otras organizaciones que se suman al paro total son: El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, llamó a “parar igual”, aun sin un paro general de la CGT, y afirmó que los trabajadores cuentan con “cobertura legal” para adherir.