Tras la aprobación en el Senado, se espera que la Cámara de Diputados inicie este jueves el tratamiento de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. En medio del debate, la CGT anunció un paro nacional de 24 horas, una medida que cuenta con la adhesión de varios gremios, entre ellos el transporte y los bancos. En el marco del paro general convocado por la CGT contra la reforma laboral, el gremio La Bancaria confirmó su adhesión total a la medida de fuerza, lo que afectará significativamente la operatoria financiera en todo el país. El titular del sindicato, Sergio Palazzo, ratificó que no habrá atención al público de forma presencial en ninguna sucursal (pública o privada) a nivel nacional durante las 24 horas que dure la huelga. Esto implica que no se podrán realizar trámites presenciales, cobro de cheques por ventanilla ni operaciones cambiarias físicas. Sin embargo,el servicio de homebanking, las aplicaciones móviles de las entidades y las billeteras virtuales funcionarán con total normalidad para realizar transferencias, pagos de servicios y constitución de plazos fijos. Asimismo, se espera que los cajeros automáticos operen, aunque advierten que la falta de reposición de billetes (por el cese de los camiones de caudales) podría generar faltantes de efectivo hacia el final de la jornada. El jueves pasado, el Senado aprobó la iniciativa del oficialismo por 42 votos a favor y 30 en contra, en una sesión marcada por protestas frente al Congreso, que dejaron al menos 15 heridos, más de 30 detenidos y destrozos en los alrededores. El proyecto propone modificar el régimen laboral vigente, con el objetivo de reducir la litigiosidad y combatir la informalidad. La oposición, por su parte, cuestiona que los cambios favorecen a las grandes empresas y precarizan las condiciones laborales. Con la media sanción del Senado, la reforma laboral quedó en manos de la Cámara de Diputados, donde se definirá su aprobación definitiva.