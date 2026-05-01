El presidente de la Central General del Trabajo (CGT), Jorge Iván Diez, cuestionó públicamente el uso político del Día Internacional del Trabajo y señaló al Gobierno de Gustavo Petro por convertir la conmemoración del 1 de mayo en un acto de gestión gubernamental. Según declaraciones recogidas por Infobae Colombia, Diez advirtió que esta tendencia se repite desde hace cuatro años y la calificó como una instrumentalización de una fecha que, a su juicio, debe pertenecer exclusivamente a los trabajadores. El dirigente sindical fue directo al señalar que “el presidente Gustavo Petro va a la ciudad de Medellín para, en la conmemoración, hacer otro acto de gobierno”, y calificó esas actitudes como “absolutamente inaceptables”. Extendió además su crítica a un sector del sindicalismo colombiano que, según dijo, invitó a un candidato a intervenir ante los trabajadores en la Plaza de Bolívar, rechazando esa práctica por igual. Frente a ese panorama, la CGT convocó a los trabajadores a conmemorar la fecha a través de actos culturales y eventos formativos, y los instó a no permitir que los usen como escenario de actos de gobierno ni de campañas electorales. El presidente confirmó su presencia en las movilizaciones de Medellín, donde se esperan miles de personas convocadas por centrales obreras, sindicatos y docentes. Petro intervendrá en la Avenida San Juan, entre el Centro Administrativo La Alpujarra y el Parque de las Luces, alrededor de las 12:30 p.m., aunque no participará del recorrido de la marcha. El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, confirmó que el evento contará con un amplio dispositivo de seguridad, aunque aclaró que la decisión de no incluir gestores de seguridad en la manifestación fue adoptada por la administración local y no a pedido del Gobierno nacional. El concejal José Luis Marín, del Pacto Histórico, estimó que la asistencia superará ampliamente las más de 30.000 personas que participaron en ediciones anteriores, y atribuyó el crecimiento a una transformación política y cultural en la ciudad. La masiva convocatoria también fue asociada a mensajes difundidos en grupos de WhatsApp en los que se ofrecía transporte y alimentos para los asistentes. Será el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien realice los anuncios oficiales durante el acto central, según confirmaron fuentes gubernamentales. La visita de Petro a Medellín genera expectativa, pero también debate, dado que su presencia anterior en el Centro Administrativo La Alpujarra estuvo marcada por controversia tras su encuentro con cabecillas de bandas del Valle de Aburrá.