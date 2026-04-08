El 1° de abril de 2026 marcó un punto de inflexión en el sistema tributario argentino. En el marco de la Ley de Modernización Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, comenzaron a regir cambios concretos con la eliminación de una serie de impuestos al consumo sobre distintos bienes y servicios. La medida no necesitó de ninguna nueva disposición: el propio texto legal establecía que los cambios entrarían en vigor el primer día del mes siguiente a la promulgación de la norma, que ocurrió el 6 de marzo. De este modo, los impuestos internos de varios rubros quedaron sin efecto desde el arranque de abril, sin perjuicio de que 83 artículos de la misma ley se encuentren suspendidos cautelarmente por un fallo judicial a pedido de la CGT. El capítulo fiscal, en cambio, no fue alcanzado por esa medida y avanza sin obstáculos. El impacto fiscal de estas derogaciones es significativo, aunque manejable para las cuentas públicas. Desde el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) calculan que la pérdida sería de 0,04 puntos porcentuales del PBI para la Nación y de 0,06 puntos del PBI para provincias y CABA. Por su parte, la Comisión Federal de Impuestos estimó que la reducción total ascendería a $ 379.396 millones para 2026. Con estos cambios, la cantidad de tributos nacionales pasará de 45 a 40, en tanto que los gravámenes totales considerando todos los niveles de gobierno descenderán de 155 a 150. Vale mencionar que no todos los impuestos internos desaparecen. Continuarán vigentes los gravámenes sobre tabacos, bebidas alcohólicas, cervezas, bebidas analcohólicas, jarabes, extractos y concentrados. El Gobierno presenta estos cambios como un primer eslabón de una agenda de reducción de la presión fiscal que, según el equipo económico, avanzará de manera gradual a medida que el resultado fiscal lo permita.