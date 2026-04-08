El salario de los choferes de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registra una actualización clave en abril de 2026. Tras el último acuerdo entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias, el sueldo básico se ubica por encima del millón y medio, monto al que se suman adicionales que elevan el sueldo de bolsillo. Esta actualización se da en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 460/73 y responde a la recomposición salarial establecida en las paritarias frente a los cambios en el esquema de subsidios y tarifas del transporte público. A partir de abril de 2026, el salario básico conformado para un conductor inicial se ubica en $ 1.545.278,25. Sin embargo, la remuneración final en mano es significativamente superior al integrar diversos ítems no remunerativos y adicionales convencionales. Para un chofer que recién se inicia en la actividad, el ingreso total estimado supera los $ 1.890.000. Este incremento incluye el impacto de la suma fija no remunerativa de $ 120.000 que los conductores percibieron en marzo, la cual incide directamente en la liquidación actual y se acopla al monto base. La fórmula de remuneraciones responde estrictamente al Convenio Colectivo de Trabajo 460/73, que regula las condiciones laborales y los criterios de cálculo para el sector. Según esta normativa, el salario no depende solo del básico, sino de una serie de componentes que jerarquizan el ingreso mensual: La antigüedad desempeña un rol central en la composición salarial. Cada año trabajado suma un adicional mensual, lo que incrementa de manera considerable los ingresos de los choferes con más tiempo en actividad. Bajo este esquema escalonado y ajustable, un conductor con solo un año de antigüedad ya percibe una remuneración total estimada que supera los $ 1.870.000. A estos valores se agregan los premios y las sumas fijas acordadas en paritarias, permitiendo que la escala progrese de la siguiente manera: Estas escalas salariales tienen vigencia para las 104 líneas de jurisdicción nacional que operan en el AMBA (identificadas con los números 1 al 197).