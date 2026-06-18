La transición hacia formas de transporte con menor impacto ambiental sumó un nuevo paso en la Argentina con la puesta en marcha de la primera línea de colectivos del país integrada en su totalidad por unidades propulsadas a gas natural comprimido (GNC).

El proyecto es impulsado por la empresa de transporte Metropol junto con MetroENERGÍA, responsable del abastecimiento de gas natural para la operación. La iniciativa comenzó con la incorporación de las primeras 11 unidades que ya circulan en la línea 109 y contempla la renovación completa de la flota con un total de 150 vehículos durante los próximos meses.

Según informaron las compañías, el desarrollo busca consolidar una alternativa energética para el transporte público basada en la utilización de gas natural, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y reducir el impacto ambiental de la actividad.

“Este proyecto demuestra el potencial del gas natural como una alternativa eficiente, competitiva y de menor impacto ambiental para la movilidad urbana. Nuestro desafío es acompañar a los operadores con soluciones energéticas confiables que les permitan desarrollar sus operaciones con previsibilidad y continuidad”, afirmó Pablo De Cicco, gerente de Desarrollo Comercial Grandes Clientes y Otros Negocios de MetroENERGÍA.

Para sostener la operación, la empresa garantizó el suministro continuo de gas natural a una estación de carga exclusiva ubicada en el barrio porteño de Barracas, desde donde se abastece la flota de colectivos. La infraestructura fue diseñada para asegurar la disponibilidad energética requerida por un servicio considerado esencial.

Las empresas señalaron que la iniciativa representa un avance para la incorporación de combustibles alternativos en el transporte de pasajeros y podría abrir oportunidades para la transformación energética tanto de flotas urbanas como de larga distancia.

Además del suministro de gas, MetroENERGÍA indicó que desarrolla soluciones para operadores de flotas y estaciones de servicio vinculadas con la planificación y la gestión energética. La compañía sostiene que su propuesta apunta a mejorar la eficiencia operativa, optimizar costos y garantizar la continuidad de los servicios de transporte y logística.

“La transformación del transporte requiere alianzas estratégicas y una visión de largo plazo. Nuestro objetivo es impulsar soluciones que combinen competitividad, confiabilidad y sustentabilidad para acompañar la evolución del sector y las nuevas demandas de movilidad”, señaló Mariano Luzuriaga, jefe de Desarrollo Comercial Grandes Clientes y Otros Negocios de MetroENERGÍA.

La firma se presenta como la principal comercializadora de gas natural del país. Con acceso a todas las cuencas productivas y capacidad de transporte firme, participa en distintas etapas de la cadena de valor del sector, desde el ingreso del gas al sistema hasta el abastecimiento de usuarios finales.

De Cicco explicó que la propuesta de la compañía “integra gestión comercial, despacho propio, planificación de la demanda y asesoramiento técnico para asegurar continuidad operativa, previsibilidad y eficiencia energética”.

Integrada por MetroGAS, con una participación del 95%, e YPF, con el 5% restante, MetroENERGÍA comercializa hasta 12 millones de metros cúbicos diarios de gas natural. Además, desde 2025 exporta gas a Brasil, en el marco de una estrategia de expansión regional.

Con la incorporación de las nuevas unidades a la línea 109, Metropol y MetroENERGÍA buscan posicionar al gas natural como una de las alternativas para avanzar en la modernización del transporte público y en la reducción de las emisiones asociadas a la movilidad urbana.