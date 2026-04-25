La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) firmó un nuevo acuerdo paritario que establece una recomposición del 9,4% sobre los básicos convencionales vigentes hasta marzo de 2026. El incremento impacta en todos los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 42/89, que abarca desde operarios de planta y personal administrativo hasta profesionales universitarios de los laboratorios de especialidades medicinales y de la industria veterinaria de todo el país. El acuerdo lleva las firmas de Héctor Daer y Carlos West Ocampo por FATSA, y de los representantes de las cuatro cámaras empresarias del sector (CILFA, CAEMe, COOPERALA y CAPROVE). La vigencia pactada es anual —del 1° de abril de 2026 al 31 de marzo de 2027—, aunque con un esquema de revisión en agosto y noviembre de 2026 y en enero de 2027, lo que abre la posibilidad de nuevos ajustes si la inflación así lo justifica. En materia de salarios básicos, el nuevo techo de la escala queda en manos de los profesionales universitarios Categoría A, con $ 3.059.089,85 mensuales, mientras que el piso lo ocupa el Peón y el Principiante de Administración, con $ 1.600.707,94. En el segmento de operarios de producción, mantenimiento y servicios, la categoría más calificada —los operarios con título habilitante— percibe $ 2.731.328,68, en tanto los operarios semicalificados perciben $ 1.865.333,23 y los no calificados, $1.680.295,32. El personal administrativo sigue una escala equivalente, con el Auxiliar Principal en $ 2.278.225,62 y los Viajantes Propagandistas y Corredores en $ 1.865.333,23 y $ 2.060.851,60 respectivamente. Más allá de los básicos, el acuerdo incorpora una serie de beneficios complementarios. Se estableció un Bono Vacacional no remunerativo de $308.519,34 por única vez, pagadero junto con las remuneraciones del mes siguiente al goce de la licencia anual ordinaria de 2026. El valor de la Sala Maternal (artículo 45 del CCT) fue actualizado a $ 433.036,73, también con carácter no remunerativo. Los establecimientos sin servicio de comedor deberán abonar $ 13.678 mensuales en concepto de beneficio social, y el Día del Trabajador de la Sanidad —21 de septiembre— traerá una asignación excepcional de pago único de $ 93.132,05. El texto del acta prevé además una Cuota de Solidaridad del 1% mensual sobre la remuneración integral de cada trabajador, destinada al financiamiento de la acción sindical y social de FATSA. Los trabajadores afiliados compensarán ese aporte con el valor de su cuota asociacional. A eso se suma una Contribución Extraordinaria a cargo de las empresas de $ 164.240 por trabajador, abonada en diez cuotas mensuales de $ 16.424 con vencimientos que se extienden entre mayo de 2026 y febrero de 2027.