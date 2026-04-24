La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) logró cerrar un nuevo acuerdo paritario que traerá alivio al bolsillo de un grupo específico de sus afiliados, que incluye el pago de un jugoso bono. A través de recientes negociaciones, el sindicato confirmó el pago de una suma extraordinaria de $ 500.000 junto con una actualización salarial que impactará directamente en los haberes correspondientes al mes de mayo de 2026. Es importante destacar que este beneficio excepcional no aplicará a la totalidad de los obreros de la construcción, sino que está dirigido exclusivamente a un sector particular del rubro. Se trata de los operarios que se encuentran nucleados bajo el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 545/08. Así, este convenio rige específicamente las condiciones laborales y salariales de aquellos trabajadores constructores que prestan sus servicios en los yacimientos petroleros y gasíferos de todo el país. En cuanto a los detalles técnicos del entendimiento, el acta firmada por las autoridades gremiales y las cámaras empresariales del sector establece que el bono tiene carácter de gratificación extraordinaria y no remunerativa. Esta inyección de dinero fue acordada como una medida de recomposición urgente para compensar el desfasaje inflacionario y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores vinculados a la actividad hidrocarburífera, un área productiva que resulta clave para el desarrollo energético nacional. Además de esta contundente suma fija, el acuerdo paritario rubricado contempla otro beneficio económico sustancial para los ingresos de los obreros petroleros de la construcción. Según quedó asentado en el documento, se acordó también la implementación de un plus adicional mensual de $ 304.000 (no remunerativo, sujeto a aportes y contribuciones). Este monto funciona como un refuerzo constante que, sumado al bono de medio millón de pesos, eleva de manera considerable la base de ingresos para la actividad durante este nuevo tramo del año. Con la entrada en vigencia de este acuerdo, los operarios amparados bajo el CCT 545/08 verán reflejados estos nuevos conceptos cuando perciban sus liquidaciones en el transcurso del mes de mayo. Este logro paritario, destacaron desde la conducción nacional del gremio, refleja la estrategia de llevar adelante negociaciones segmentadas que atiendan las realidades y capacidades particulares de cada rama de la construcción. Al enfocar los reclamos en convenios específicos como el de los yacimientos petroleros, la entidad sindical busca asegurar que las mejoras salariales vayan en sintonía con las dinámicas de sectores productivos altamente especializados.