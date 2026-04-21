La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó un operativo nacional para señalar públicamente a las gasolineras que cobran por encima de los precios considerados justos. La estrategia, impulsada por instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, consiste en colocar lonas visibles en las estaciones infractoras con una advertencia que no deja lugar a dudas: “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios”. El objetivo es convertir al consumidor en el principal mecanismo de presión sobre el mercado de combustibles. La medida se enmarca en la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de las Gasolinas, que fija referencias claras: Cuando una estación rebasa esos umbrales, Profeco puede intervenir con acciones informativas como la colocación de mantas, sin que ello implique una clausura ni una sanción económica directa. En el primer día del operativo, inspectores visitaron 15 estaciones de forma simultánea en distintos puntos del país y colocaron mantas en 10 de ellas por registrar precios elevados. Entre los casos más llamativos destacó: El operativo se está desplegando en casi todo el territorio nacional, con excepción de Baja California Sur, Quintana Roo y Puerto Vallarta, Jalisco, donde las condiciones específicas de mercado justifican parámetros distintos. En el resto del país, la recomendación de Profeco es que si una estación rebasa los precios de referencia y hay alternativas cercanas, lo mejor es no cargar ahí. Los consumidores también pueden consultar el mapa oficial de Profeco para comparar precios entre estaciones cercanas antes de detenerse a cargar, y reportar casos de precios excesivos para que sean verificados por las autoridades. La herramienta está disponible en línea y se actualiza de forma periódica con información de todo el país.