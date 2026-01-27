Sin aumento acordado para febrero 2026, los trabajadores metalúrgicos percibirán el próximo mes solo una suma no remunerativa de $25.000, en el marco del acuerdo paritario firmado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para el período abril 2025-marzo 2026.

Este pago se suma a los incrementos remunerativos ya aplicados en noviembre y enero, que totalizan un 14% de aumento sobre los salarios básicos.

Paritaria UOM: cuál es el esquema de aumentos

El acuerdo salarial, que fue rubricado por el secretario general del gremio, Abel Furlán, y representantes de las cámaras empresarias ADIMRA, AFARTE, CAIAMA, FEDEHOGAR, AFAC y CAMIMA, establece un cronograma escalonado que combina incrementos remunerativos con sumas fijas no remunerativas.

Para febrero de 2026, los metalúrgicos recibirán exclusivamente un bono de $ 25.000 no remunerativos. Este pago forma parte de un paquete total de $ 160.000 en sumas no remunerativas distribuidas entre octubre de 2025 y marzo de 2026.

El esquema completo de aumentos incluye:

Octubre 2025 : $ 35.000 no remunerativos.

Noviembre 2025 : 4,2% remunerativo + $ 15.000 no remunerativos.

Diciembre 2025 : $ 35.000 no remunerativos.

Enero 2026 : 4,2% remunerativo + $ 15.000 no remunerativos.

Febrero 2026 : $ 25.000 no remunerativos.

Marzo 2026: $ 35.000 no remunerativos.

Este acuerdo se alcanzó en un contexto de fuerte caída de la industria manufacturera y tras una extensa negociación entre el gremio y las cámaras empresarias del sector (Fuente: Archivo).

El Ingreso Mínimo Global de Referencia de la UOM

Con estos ajustes, el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) para los metalúrgicos alcanza los $ 1.016.008 en febrero de 2026. Este monto funciona como piso salarial mensual e incluye tanto conceptos remunerativos como no remunerativos, aunque no contempla las horas extras ni impacta en el cálculo de indemnizaciones.

El IMGR representa el salario mínimo que debe percibir un trabajador metalúrgico por jornada completa, según lo establecido en el convenio colectivo de trabajo.

Escalas salariales vigentes de UOM

Las escalas básicas para los trabajadores mensualizados de la Rama 17 se ubican por encima de los $ 793.000 en las categorías iniciales y superan el millón de pesos en los niveles administrativos y técnicos más altos.

En el caso del personal jornalizado, el valor de la hora arranca en torno a los $ 4100 para las categorías más bajas y supera los $6500 en los niveles superiores, según la rama y la calificación del trabajador.

Cuál es el alcance del acuerdo paritario

El convenio alcanza a la Rama 17 y a todas las actividades metalmecánicas comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo 260/75. Incluye a personal jornalizado y mensualizado, aprendices, menores, administrativos, técnicos y operarios.

Sin embargo, quedaron exceptuados los trabajadores de la Rama 21, correspondiente al sector siderúrgico, que finalizaron 2025 sin un entendimiento salarial específico y mantienen sus negociaciones abiertas.

La paritaria acumula un 14% de incremento remunerativo, por debajo de la inflación acumulada del período, lo que representa una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores metalúrgicos. (Fuente: Archivo).

El acuerdo tiene vigencia hasta el 31 de marzo de 2026, fecha en la que las partes acordaron activar una cláusula de revisión. Las negociaciones se retomarán a partir del 15 de marzo para analizar el cierre del período paritario y evaluar el impacto de la inflación sobre los salarios reales.

De cara al siguiente período, las partes acordaron que desde el 1 de abril de 2026 el valor hora de la categoría ingresante de la Rama 17 será de $ 4.313,43. Si para el 15 de abril no existiera un nuevo acuerdo, ese monto se convertirá automáticamente en el salario básico por hora vigente.

La homologación del acuerdo por parte de la Secretaría de Trabajo es condición necesaria para que las empresas estén legalmente obligadas a liquidar los incrementos, aunque muchas compañías del sector ya comenzaron a aplicar los aumentos según lo acordado.