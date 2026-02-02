En esta noticia Nuevo paro de trenes: los detalles del anuncio de La Fraternidad

El gremio La Fraternidad confirmó que este jueves 5 de febrero habrá un paro general de trenes como respuesta a la falta de acuerdo paritario en el sector.

La novedad surge tras la fallida reunión de este lunes entre el sindicato y el Gobierno por el aumento salarial de enero para los trabajadores ferroviarios.

El encuentro se realizó tras el fin del último cuarto intermedio y, allí, la Secretaría de Transporte ofreció una suba del 1% para los salarios de enero.

Esta propuesta generó un profundo malestar dentro del gremio que conduce Omar Maturano, el cual calificó de “insuficiente” el monto.

Es que este queda muy por detrás del último dato de inflación, un 2,8% en diciembre de 2025, según difundió el INDEC.

Además, Maturano también denunció falta de inversión en infraestructura como vías o maquinaria, además de “vaciamiento” de personal clave en los últimos años.

En el comunicado difundido este lunes, titulado “Los trabajadores no aceptamos limosnas” , el gremio ferroviario La Fraternidad confirmó el paro de trenes que llevará a cabo este jueves 5 de febrero.

Este será de 24 horas, desde las 00:00 hasta las 23:59 de dicha jornada, y afectará a tanto a las líneas que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como a los trenes de media y larga distancia.

Así lo dispone el comunicado: “Frente a la burda oferta para la recomposición de los salarios de los conductores de trenes por parte de Trenes Argentinos y Belgrano Cargas S.A., el Sindicato La Fraternidad ha resuelto realizar un Plan de Lucha que inicia el próximo jueves 05 de febrero con un Paro General de 24 horas“.

Por ende, detallaron que “no habrá servicios en las empresas Trenes Argentinos Pasajeros, Belgrano Cargas (Líneas: Belgrano, Urquiza y San Martín); Metrovías S.A. y Ferrovías SAC“, lo que incluye a todas las líneas del AMBA.

En la mesa de diálogo con el Gobierno también estuvieron presentes otros gremios del sector ferroviario además de La Fraternidad. Entre estos, se cuenta a la Unión Ferroviaria (UF), la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos (ASFA) y la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos (APDFA).

Cabe señalar que la semana pasada las empresas que gestión privada FEPSA, NCA y FERROSUR acordaron una recomposición salarial del 18% que se pagará en tres tramos, para luego revisar nuevamente el acuerdo en abril.

Sin embargo, estas empresas gestionan distintas líneas de carga, y no incluyen a los maquinistas de las transporte de pasajeros. Por ende, ahora La Fraternidad negocia un aumento salarial acorde al ritmo de la inflación.

La medida de fuerza se levantaría en caso de acordar un número relevante para el gremio antes del jueves.

Según Maturano, desde la llegada de Javier Milei al poder a fines del 2023, los ferroviarios perdieron un 40% de su poder adquisitivo.

“Hay una falta de seguridad y desidia por parte del Gobierno hacia la empresa", criticó en esta línea el representante gremial. Y agregó: “Están tratando de bajarle el precio a nuestro reclamo, como lo hace con todo”.

Es que, según el sindicalista, actualmente un maquinista con 10 años de antigüedad cobra en torno a los $ 1.500.000 mensuales, mientras que el objetivo de La Fraternidad es lograr un monto cercano a los $ 2.200.000.