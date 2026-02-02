El sector financiero argentino mantiene su posición como uno de los mejor remunerados del país. Tras las negociaciones paritarias conducidas por la Asociación Bancaria, los empleados del sector percibirán en febrero de 2026 los salarios correspondientes a enero, que incluyen una actualización del 2,8% aplicada en diciembre pasado.

Este ajuste, que se alinea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores bancarios frente a la variación de precios. El acuerdo regirá hasta mediados de marzo, cuando se retomarán las discusiones salariales para definir los aumentos del resto del año.

Sueldo de ingreso: cuánto cobra un bancario sin antigüedad

El salario inicial básico para cualquier empleado que ingrese al sector bancario se estableció en $ 2.065.178,27 mensuales. Sin embargo, este no es el monto final que perciben los trabajadores.

A esta cifra se le suma el concepto de Participación en las Ganancias (ROE), que para el escalafón inicial representa $ 59.697,86 adicionales. De esta manera, el ingreso total de un bancario que recién comienza su carrera alcanza los $ 2.124.876,13 por mes.

Este esquema de remuneración coloca a los empleados bancarios por encima de la media salarial argentina. Según datos del INDEC, el salario promedio registrado en el sector privado rondaba los $ 900.000 en el último trimestre de 2025, lo que evidencia la brecha favorable para quienes trabajan en el sistema financiero.

Escalas salariales completas: rama administrativa

La rama administrativa, que concentra la mayor cantidad de empleados del sector, presenta una estructura salarial que progresa según la antigüedad y jerarquía del trabajador.

Categorías iniciales (0 a 15 años de antigüedad):

Del año inicial al cuarto año: $ 2.065.178,27

Quinto año: $ 2.067.860,88

Décimo año: $ 2.081.271,81

Decimoquinto año: $ 2.094.682,48

Categorías por antigüedad prolongada:

20 años: $ 2.114.490,08

25 años: $ 2.381.839,40

30 años: $ 2.515.514,06

35 años: $ 2.637.036,48

Cuánto cobran los empleados bancarios en febrero de 2026 y cómo quedó el sueldo básico (Fuente: Shutterstock).

Jerarquías intermedias: los segundos jefes de división arrancan en $ 2.381.839,40 (3ra categoría) y pueden llegar hasta $ 2.637.036,48 (1ra categoría), mientras que los jefes de división perciben entre $ 2.770.711,14 y $ 3.171.735,12, dependiendo de su clasificación.

Jefaturas de departamento:

Segundo Jefe de Departamento: desde $ 3.439.084,44 hasta $ 3.694.281,52

Jefe de Departamento: desde $ 3.961.630,84 hasta $ 4.496.329,49

Jefe Principal de Departamento: $ 4.885.201,22

Las subgerencias departamentales representan los cargos mejor remunerados dentro del convenio colectivo, con sueldos que van desde $ 5.286.225,21 (3ra categoría) hasta $ 5.942.446,27 (1ra categoría).

Rama Ordenanza: sueldos y categorías

El personal de ordenanza presenta una estructura particular, con salarios base de $ 2.065.178,27 durante los primeros 15 años de antigüedad, reduciéndose a partir del año 16.

Categorías con antigüedad:

16 años: $ 1.604.095,92

20 años: $ 1.725.618,34

30 años: $ 1.774.227,31

35 años: $ 1.798.531,79

Jerarquías especializadas:

Jefe de Servicio: entre $ 1.798.531,79 y $ 1.859.293,00

Supervisor de Servicio: entre $ 1.883.597,49 y $ 1.968.663,18

Submayordomo General: $ 2.637.036,48

Mayordomo General: $ 3.086.669,43

Rama Maestranza: personal técnico y de mantenimiento

Similar a la rama ordenanza, la maestranza mantiene un sueldo uniforme de $ 2.065.178,27 durante los primeros 15 años, con posteriores modificaciones según especialización.

Jefaturas técnicas:

Jefe de Equipo: desde $ 1.798.531,79 hasta $ 1.968.663,18

Subjefe de Taller: desde $ 2.017.272,15 hasta $ 2.090.185,60

Jefe de Taller: desde $ 2.102.337,84 hasta $ 2.199.555,78

Supervisor de Taller: desde $ 2.236.012,50 hasta $ 2.430.448,37

Posiciones de máxima jerarquía:

Subcapataz General: $ 2.637.036,48

Capataz General: $ 2.867.929,08

Adicionales que incrementan el salario bancario

Uno de los aspectos más destacados del convenio colectivo bancario son los complementos salariales que pueden sumar hasta un 30% adicional al sueldo base, dependiendo de la función y circunstancias del empleado.

El salario inicial de $ 2.124.876,13 que percibe un bancario sin antigüedad supera ampliamente al de otros sectores formales de la economía argentina (Fuente: Shutterstock).

Adicionales por función:

Función cajero: $ 135.171,52 mensuales para quienes operan cajas en sucursales.

Falla de caja: $ 236.896,17 como compensación por la responsabilidad sobre diferencias de caja.

Adicionales por formación académica:

Título universitario: $ 80.465,35.

Título terciario: $ 53.643,85.

Título secundario: $ 23.066,52.

Estos adicionales por educación incentivan la profesionalización del personal bancario y reconocen el esfuerzo formativo de los trabajadores.

Beneficios por necesidades específicas:

Guardería: $ 343.233,26 para empleados con hijos a cargo

Conectividad a internet: $ 52.682 mensuales para facilitar el trabajo remoto o híbrido.

Diferencial patagónico: los bancarios que trabajan en las provincias de la región patagónica reciben un adicional zonal que varía entre $ 375.506,93 y $ 482.795,47 por mes, compensando el mayor costo de vida en esas regiones.

El incremento del 2,8% aplicado en diciembre y que se refleja en los haberes de febrero responde a la estrategia de la Asociación Bancaria de ajustar los salarios mensualmente según la inflación registrada por el INDEC.

Esta metodología, acordada durante las últimas negociaciones paritarias, permite que los trabajadores del sector mantengan su capacidad de compra sin esperar ajustes trimestrales o semestrales, como ocurre en otros sectores de la economía argentina.

Según estimaciones privadas, la inflación de diciembre 2025 se ubicó en torno al 2,8%, cifra que coincide con el ajuste aplicado. Para el primer bimestre de 2026, las proyecciones de consultoras económicas anticipan una inflación acumulada del 5% al 6%, lo que será materia de negociación en las discusiones pautadas para mediados de marzo.