En esta noticia Actualizan los salarios de empleados públicos con regímenes especiales: a quiénes alcanza

El Gobierno formalizó esta semana una serie de aumentos salariales para los trabajadores de la Administración Pública Nacional (APN).

Lo hizo este martes a través de los decretos 552 y 553 publicados en el Boletín Oficial.

La medida alcanza tanto al personal comprendido en el convenio colectivo general como a regímenes especiales con escalafones propios.

El Decreto 552/2026 homologó el nuevo acuerdo paritario para los empleados de la APN. La norma establece una recomposición acumulada del 6,5%, distribuida en tres tramos entre junio y agosto.

El primer incremento será del 2,4% y regirá desde el 1° de junio. El segundo tramo, del 2,2%, se aplicará desde el 1° de julio. El tercero, del 1,9%, comenzará a regir el 1° de agosto.

Cada suba se calculará sobre el salario vigente del mes anterior. El beneficio alcanzará al personal permanente y no permanente comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional.

El decreto también dispuso el pago de una suma fija de $ 50.000, no remunerativa ni bonificable, que se abonará por única vez junto con los haberes de agosto. Esta suma beneficiará a todos los trabajadores alcanzados por el convenio.

La norma actualizó además las remuneraciones de los médicos residentes que se desempeñan en hospitales nacionales y en el Hospital Garrahan. Desde agosto, un residente de primer año percibirá $ 1.282.419, mientras que un jefe de residentes cobrará $ 1.691.131.

El Gobierno prorrogó hasta el 31 de agosto distintas disposiciones vigentes del convenio, entre ellas el Premio Estímulo a la Asistencia y la postergación del Régimen de Dirección Pública. Los aumentos también alcanzarán al personal civil de inteligencia y se fijaron nuevos topes para las horas extras.

Actualizan los salarios de empleados públicos con regímenes especiales: a quiénes alcanza

Un segundo decreto, el 553/2026, actualizó los salarios de sectores con regímenes propios, que no están cubiertos por el escalafón general de la APN. Estos incrementos también se aplicarán en dos tramos, desde julio y desde agosto.

La medida traduce en valores concretos el acuerdo alcanzado a mediados de mes por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la APN.

Uno de los ajustes corresponde al cargo de bedel del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), dependiente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

El adicional para docentes de ese instituto se fija en $ 7502 desde julio y $ 7644 desde agosto, mientras que el de bedel asciende a $ 55.695 en julio y $ 56.754 en agosto.

La actualización también beneficia a los docentes retribuidos por hora cátedra en distintas jurisdicciones de la Administración Central, así como a los cargos de rector, regente y ayudante de trabajos prácticos de la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional.

El adicional por servicios en la Antártida para personal militar pasará a $ 1.539.083 en julio y $ 1.568.326 en agosto. El decreto también actualizó la tabla de viáticos para el personal del Servicio Exterior de la Nación y para quienes ocupan cargos extraescalafonarios.

La norma sustituyó además la planilla de remuneraciones de la Curia Castrense u Oficina Central del Obispado Castrense. En ese ámbito, el Obispo Castrense mantiene una retribución equivalente a la de subsecretario en ambos períodos.

Por último, se actualizaron los montos de la Asignación por Responsabilidad Fiscal Jurisdiccional para el personal del Tribunal Fiscal de la Nación. Quienes cuentan con título de posgrado y responsabilidad directa en sentencias tributarias y aduaneras percibirán $ 890.556 desde julio y $ 907.476 desde agosto.

Los últimos ajustes para estos regímenes especiales se habían realizado en marzo, también de manera escalonada y con carácter retroactivo desde enero.