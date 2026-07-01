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El personal de casas particulares tiene un nuevo aumento salarial a partir de julio de 2026. De acuerdo con la Resolución 4/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, el incremento para ese mes será del 1,4% acumulativo sobre los valores vigentes en junio.
La medida forma parte de un esquema de subas mensuales que la Comisión había establecido para el período abril-julio de 2026. Este se aplicó de manera escalonada: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y ahora 1,4% en julio.
Empleadas domésticas: cómo quedan los salarios con la suma no remunerativa
Julio trae además otra novedad para el sector: ese mes se incorpora al salario básico el 50% restante de la suma no remunerativa que había sido acordada para marzo de 2026.
La primera mitad ya se había sumado a los básicos en abril, mientras que la segunda parte —pendiente hasta ahora— pasa a integrar la remuneración a partir de julio.
Los montos que se incorporan son los siguientes:
- Hasta 12 horas semanales: $ 4000
- Entre 12 y 16 horas semanales: $ 5750
- 16 horas semanales o más: $ 10.000
Categorías y modalidades
La escala salarial de los empleados del servicio doméstico se organiza en cinco categorías, según la tarea desempeñada:
- Primera categoría (supervisores/as): a cargo de la coordinación y el control de tareas realizadas por dos o más personas.
- Segunda categoría (personal para tareas específicas): cocineros/as contratados en forma exclusiva, u otras tareas del hogar que requieran especial idoneidad.
- Tercera categoría (caseros): cuidado general y preservación de una vivienda donde el trabajador habita en relación con el contrato laboral.
- Cuarta categoría (asistencia y cuidado de personas): comprende el cuidado no terapéutico de niños, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad o enfermedad.
- Quinta categoría (tareas generales): incluye limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y cocina, entre otras tareas típicas del hogar.
Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en julio de 2026
La última paritaria signó 4 aumentos y distintos bonos que se incorporarán al salario bajo el siguiente esquema:
- Una suba del 1,8% correspondiente a abril de 2026
- Un ajuste del 1,6% para el mes de mayo
- Un 1,5% en junio
- Un alza del 1,4% para los haberes de julio.
La nueva escala salarial para julio
|Supervisores
|$4.438,77
|$553.725,91
|$4.829,13
|$612.673,11
|Personal para tareas específicas
|$4.223,25
|$517.006,43
|$4.597,18
|$571.426,17
|Caseros
|No aplica
|No aplica
|$3.996,45
|$505.302,76
|Asistencia y cuidado de personas
|$3.996,45
|$505.302,76
|$4.435,86
|$558.972,92
|Tareas generales
|$3.733,72
|$458.053,22
|$3.996,45
|$505.302,76