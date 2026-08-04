A menos de un año y medio de las próximas elecciones presidenciales, una nueva encuesta realizada por la consultora CB Global Data revela una paradoja en el humor social de los votantes. Si bien más de la mitad de los encuestados optaría por un cambio de gobierno, Javier Milei se mantiene como la primera opción de voto en los escenarios medidos.

En tanto, ante las posibilidades de un balotaje, tanto frente a una eventual candidatura de Cristina Kirchner, como de Axel Kicillof, el escenario aparece con una mayor paridad. El estudio se realizó sobre una muestra de 1252 casos el 30 y 31 de julio.

Milei, al frente en todos los escenarios

Según el relevamiento, cuando se consulta directamente por la orientación de cara a los comicios presidenciales, el 54,5% de los relevados se inclina por un cambio, frente a un 33,4% que preferiría que continúe la misma gestión. Un 12,1% no definió su postura.

Pese a esa demanda mayoritaria de cambio, el sondeo muestra que Milei no pierde terreno como opción individual . Ante la pregunta sobre el voto directo a presidente, el actual mandatario obtiene el 32,4% de las preferencias, muy por encima del resto de los candidatos: lo siguen Cristina Fernández de Kirchner con el 15,2% y Axel Kicillof con el 14,7%.

Más atrás se ubican Myriam Bregman (7,6%), Victoria Villarruel (6,4%) y el banquero Jorge Brito (1,9%). El voto en blanco o nulo llega al 5,9%, mientras que un relevante 9,6% no sabe todavía a quién votar .

La ventaja de Milei se ve también en los escenarios de ballotage. Frente a un eventual mano a mano con Cristina Kirchner, el Presidente se impondría con el 44,8% contra el 39,0% de la expresidenta. Y, en el cruce con Kicillof, la diferencia se achica, pero se mantiene el buen resultado del mandatario nacional: 43,0% para Milei frente a 41,6% para el gobernador bonaerense, dentro del margen de error de la encuesta.

Un mapa político fragmentado

Sobre la identificación con espacios políticos, La Libertad Avanza reúne el 21,6% de las adhesiones, seguido de cerca por el peronismo, con el 19,4%.

El kirchnerismo, medido como identidad separada al peronismo tradicional, alcanza solo el 9,7%, un dato relevante para el PJ a la hora de pensar un armado electoral de unidad que aglutine ambas corrientes.

Imagen ilustrativa (El Cronista)

Apenas por debajo se posiciona el PRO, con el 9,2%, otro número relevante que LLA espera sumar a su estructura. La izquierda, en tanto, cosecha apoyos por un 7,0%.

Sin embargo, el dato más llamativo es que el 22,7% de los encuestados no se siente identificado con ningún espacio político, la porción más numerosa de todo el gráfico, lo que evidencia un electorado con alto nivel de desafiliación partidaria.

El rechazo a una candidatura de Cristina Kirchner

La encuesta también indagó sobre la situación judicial de Cristina Kirchner. Consultados sobre si debería habilitarse a la expresidenta a presentarse como candidata en 2027 pese a su condena , el 60,0% se manifestó “completamente en desacuerdo”, mientras que un 27,4% se mostró “completamente de acuerdo” y un 10,1% “parcialmente de acuerdo”. Solo el 2,5% no supo responder.

En un escenario hipotético en el que la exmandataria estuviera habilitada para competir, el sondeo preguntó exclusivamente a los votantes que se reconocieron cercanos al peronismo o al kirchnerismo quién debería encabezar esa candidatura. Entre ese subgrupo, la expresidenta es la opción preferida con el 46,8%, seguida de Axel Kicillof con el 39,0%. Muy por detrás aparece Sergio Uñac, con apenas el 2,0%.