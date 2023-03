Rehenes de Mauricio Macri, Cristina Kirchner y la inflación récord de la lechuga

¿Quién será el próximo Presidente de la Argentina? En cada evento, foro, reunión, charla de café entre empresarios, políticos, sindicalistas, periodistas o diplomáticos las preguntas son siempre las mismas. Las respuestas, son también parecidas.

En el horizonte dos países posibles para este año de elecciones 2023: el de Mauricio Macri y Cristina Kirchner, o el de Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Sergio Massa, Daniel Scioli, un gobernador o hasta el alumbramiento por ahora tibio de un peronismo como el de Juan Schiaretti-Juan Manuel Urtubey. ¿Y Javier Milei? ¿Cuánto puede crecer? A pesar de su recuperado amor propio, casi nadie cuenta en ese ring al Presidente Alberto Fernández.

La diferencia entre Macri y Cristina, además de lo profundamente ideológico, es que el expresidente del PRO generó herederos a los que ahora busca ponerles condiciones y su firma. El kirchnerismo en cambio necesita el operativo clamor con el que sale de gira por las provincias para instalar que la única salvación tiene nombre de mujer. Y si no es ella, pondrá las reglas. El mapa es acotado a los territorios amigos.

El "Primer Tiempo", opera prima literaria de Macri, funciona como virtual testamento en vida: cualquier precandidato es de su creación. A Patricia Bullrich lo une una sintonía fina de ideas, a María Eugenia Vidal la domesticó. Sólo se le escapa el jefe de gobierno de la Ciudad que construyó un numeroso equipo y busca consolidarse en base a sus diferencias.

A imagen de su líder primigenio, Larreta nacionalizó una estructura propia en distintas provincias. Esa construcción es la que agrieta a la principal oposición con la fractura en Salta, la forzada unidad en Tucumán, la pelea dominical en La Falda y la irresuelta pelea interna de Mendoza. Hay muchos precandidatos pero no un líder único. A excepción del exPresidente a quien la mayoría respeta. Aún así, esa misma mayoría desea que no juegue.





Morales, Carrió y la ilusión de la UCR

Elisa Carrió mantiene su alianza con Gerardo Morales: lo acompañó en su lanzamiento en el Gran Rex

El radicalismo también es rehén de esa discusión a pesar de la revitalización que buscan Morales y Facundo Manes. El gobernador jujeño logró un milagro en el centenario partido con un moderno acto en el Gran Rex desde lo político y lo estético. Hubo mucho rojo y boinas blancas pero además, otros simbolismos.

En la previa el titular de la UCR sentó a Elisa Carrió, que no regala elogios pero construye con él y con Larreta. Convocó a todo el espectro radical, desde Alfredo Cornejo a Martín Lousteau, de Gustavo Valdés a Gastón Manes en representación de su hermano mayor, Facundo, el virtual adversario interno que coquetea con todos y no cierra con ningún otro precandidato.

Sin embargo, apenas dos días después del acto, el periodista Ramón Indart le sacó jugosas declaraciones al precandidato a gobernador mendocino Alfredo Cornejo. "Como radical que soy siempre voy a preferir un radical. El punto es si tenemos un radical con posibilidades. No quiero una UCR con tres puntos como en 2015. Esa foto no la quiero", respondió a la duda sobre si apoyará al presidente de su partido o a la presidenta del PRO que crece en las encuestas y que mira con cariño a Javier Milei. ¿Fue también un mensaje a Ernesto Sanz, el excandidato a presidente aquel año, socio inicial de Cambiemos y ahora de regreso al ruedo?

Indart repreguntó al senador Cornejo: ¿Habla de Morales? "No lo digo porque no lo sé. No lo sé hoy", agregó y recordó que su propuesta siempre fue integrar fórmulas cruzadas entre las fuerzas que integran la coalición opositora.





Macri y Cristina, en espejo

En una nueva exposición del grupo "Libertad y Democracia", en una remake de los mismos foros por los que se presenta desde que dejó el poder, con expresidentes latinoamericanos y españoles de derecha, Macri mandó un mensaje antes de su regreso. "Estaré ahí, colaborando en el lugar que me parezca que puedo agregar más", avisó sin definir cuál es ese lugar. Tal vez la pista la dejó en la siguiente frase. "La coalición tiene que aprender a competir" señaló y continuó destacando que "la competencia hecha con altura es algo sano". Si él fuera precandidato ¿habría competencia?

Un dato más: Macri fue de los pocos que no firmó la carta al Papa Francisco que sí acompañaron muchos dirigentes de su coalición, del oficialismo (de Alberto Fernández a CFK), del sindicalismo y otros sectores sociales y políticos

En la imagen reversa del espejo Cristina Kirchner apenas dijo la semana pasada que ayudará desde cualquier lugar. Y este martes 21 se presenta otra vez en una cumbre de expresidentes progresistas, la misma que había planeado en la semana de su condena con los representantes del Grupo de Puebla que en 2019 impulsó Alberto Fernández.

El martes 21 en el @elCCKirchner vamos a participar, junto a queridos compañeros y compañeras de América Latina y Europa, del encuentro "Voluntad popular y Democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la Democracia" organizado por el Grupo de Puebla. pic.twitter.com/PplYd8QAdQ — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 18, 2023

Con delay, pero en medio de una estrategia de sobreexposición, hablará sobre "Voluntad popular y Democracia. Del partido militar al partido judicial, amenazas a la Democracia". El escenario reemplaza la convocatoria que pidió en diciembre para el 24 de marzo.

A su impulso, así lo dijo a fines de diciembre en un acto en Avellaneda, el kirchnerismo planeaba movilizarse el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en contra del lawfare y con el lema de su autopercibida proscripción. Fue Estela de Carlotto quien pidió no contaminar el histórico evento. A pesar del enojo en los organismos de Derechos Humanos y el malhumor entre algunos kirchneristas, se aceptó el reclamo de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Las consignas para el viernes dejan un mensaje subliminal, todas en post de marcar que está en riesgo la Democracia sin hablar de CFK. "La democracia se cuida en la calle", "30mil razones para seguir cuidando la democracia" etc. Y el martes en el Centro Cultural Kirchner se denunciará "la guerra jurídica" contra la exPresidenta.

Cada 24 de marzo, caminamos porque otros caminaron antes. %uD83E%uDD0D



» Sumate a defender la democracia en la calle.#NuncaMás pic.twitter.com/2jfaULpDhp — La Cámpora (@la_campora) March 15, 2023

En este juego de espejos Macri estuvo con el chileno Sebastián Piñera, los mejicanos Vicente Fox y Felipe Calderón, los colombianos Iván Duque y Andrés Pastrana y los españoles Mariano Rajoy y José María Aznar. Cristina disertará con el apoyo de Evo Morales (Bolivia); Rafael Correa (Ecuador), José Luis Rodríguez Zapatero (España), Ernesto Samper (Colombia) y el exjuez Baltasar Garzón.

La que pasó fue una semana fatídica para todos los precandidatos/precandidatas a la Presidencia de la Nación. Otra vez colapsó la salud del jefe de Estado. Miles de bonaerenses y porteños se quedaron sin luz. El calor fue insoportable y la inflación igual de agobiante. El 6,6 de febrero y los $ 1000 que alcanzó el precio de la lechuga, por nombrar un vegetal de consumo cotidiano, demandan a los funcionarios. Se esperan próximas medidas de Sergio Massa. Y La Cámpora volvió a pegar por las revisiones del FMI.





La camporización de Larreta

En simultáneo, Larreta ensaya anuncios de maquillaje: baja la VTV para vehículos nuevos, da marcha atrás con un impuesto que creó y hasta fue a la Justicia, como La Cámpora, en contra de Edesur. Y en el oficialismo se vislumbran algunas rebeldías como las críticas de Aníbal Fernández contra Máximo Kirchner; el operativo despegue de Emilio Pérsico y el Movimiento Evita y algún intendente anti-K que amenaza con romper.

Si alguno se corta solo, como en su momento Randazzo, podría poner en riesgo la reelección de Axel Kicillof. A esos los tientan tanto el schiarettismo como confidenciales emisarios del PRO. En La Plata deberían prestar atención a algunos movimientos en municipios peronistas.