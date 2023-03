Cuáles son las propuestas económicas del kirchnerismo y la discusión con Alberto y Sergio Massa

Las críticas a la marcha de la economía se amplifican con la cuenta regresiva hacia las elecciones. No solo las de afuera, sino también las de adentro de la coalición gobernante.

La vicepresidenta Cristina Fernández, el gobernador Axel Kicillof y el diputado Máximo Kirchner reiteraron, en los últimos días, los puntos en los que, creen, el gobierno de Alberto Fernández falló. También trazaron algunos ejes sobre la discusión que se viene: renegociación de la deuda, redistribución del ingreso y agregado de valor a los recursos naturales.

La incómoda campaña de Wado de Pedro: qué busca, sus charlas con empresarios y las fotos que caen mal

El complicado cóctel que influirá en el clima electoral

El FMI, la deuda, la revisión

Si bien las críticas esquivan al ministro de Economía, Sergio Massa, atañen a puntos clave de su gestión: la reducción del déficit fiscal, el acuerdo con el FMI y una "revisión" de la deuda externa que en el espacio cristinista perciben inevitable.

Después de mostrar un gráfico de The Economist en el que solo un puñado de países tenían superávit fiscal, Cristina afirmó: "Lo virtuoso es no gastar más de lo que ingresa, pero evidentemente en épocas de crisis este (el déficit) es un instrumento que se necesita para evitar la recesión, porque además, si no, podemos llegar a tener el infierno más temido que es recesión con inflación y estamos al horno".

El gráfico que mostró Cristina para defender el déficit fiscal como herramienta para evitar una recesión.

La vicepresidenta soslayó el hecho de que la gran mayoría de los países con déficit pueden financiarlo en el mercado de capitales y vinculó la debilidad de la moneda no rojo fiscal, sino a la Formación de Activos Externos en una economía bimonetaria. "Se requiere una profunda reforma en el Banco Central para que realmente cumpla el rol de cuidar la moneda. ¿Y qué es cuidar la moneda? Cuidar el tamaño de la economía", aseveró.

Ante la imposibilidad de continuar con el ajuste, continuó, "se va a tener que revisar también las condiciones en la cuales se firmó el acuerdo" con el Fondo. Advirtió, además, sobre la alta concentración de vencimientos de deuda en dólares a partir de 2024, tanto con acreedores privados como con el FMI.

"Esa situación de dependencia que intenta generar (el FMI) necesita de nuevo un gobierno que se plante y que diga que no, que primero hay que crecer para poder pagar, y que para crecer hay que distribuir", continuó el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof, el sábado, en el discurso ante la militancia que pidió, en un comunicado, "una renegociación integral con el Fondo".

Axel Kicillof también planteó una discusión con el FMI por el acuerdo.

"Ese es el gran debate, el eje central, de 2023, porque las condiciones que nos están imponiendo, que hacen que Massa y (Fernanda) Raverta peleen palmo a palmo con el FMI para que la moratoria salga adelante que aun no ha sido promulgada", dijo Máximo Kirchner. "Si bien (Mauricio) Macri fue el gran responsable, quizás si nuestro frente político hubiera tenido mayor decisión, mayor coraje, la negociación se hubiera dado de otro modo", finalizó.

Exportar valor agregado y la tensión ambiental

Cristina y Kicillof remarcaron que los recursos energéticos, minerales y alimentarios deben exportarse con agregado de valor. "Es necesario discutir un modelo donde esa riqueza genere distribución, genere industria y no reprimarice, genere tecnología y ciencia", dijo Kicillof. "Hay que enfrentar los intereses de quienes quieren saquear la riqueza", agregó. "No alcanza con poner un caño que llegue petróleo y gas, necesitamos que la energía juegue para la riqueza nacional", declamó.

"Hemos tenido, también, una balanza comercial muy importante y los dólares se fueron por la economía bimonetaria", afirmó Cristina el viernes, desde Río Negro.

Máximo Kirchner filtró las tensiones que se perciben dentro del cristinismo entre la apropiación de ese recurso y el ambiente. "La propuesta que uno escucha, transversalmente, es la de elevar nuestras exportaciones a como dé lugar, sin tener en cuenta no sólo cómo se distribuye el ingreso, sino también el ambiente". Y agregó. "Me lo dijo Milagro Sala: ‘van a venir por el litio, van a hacer cualquier cosa". Lo relacionó al endeudamiento que, sostuvo, condiciona a los países a promover el extractivismo.

Máximo Kirchner advirtió sobre el daño al ambiente que puede generar el boom exportqador.

Redistribución

La caída del salario es el flanco más crítico hacia la gestión de Alberto Fernández. "Es importante discutir cómo y cuándo se toman las medidas que hay que tomar para que el crecimiento sea con distribución, igualdad e inclusión social", dijo Kicillof. "Es necesario fomentar el mercado interno, el consumo, la industria nacional, que los trabajadores y trabajadoras tengan capacidad de ingresos, porque si no dependemos de factores externos, como la sequía o las exportaciones" , agregó.

Cristina recordó que, en diciembre de 2020, en un acto en La Plata, habló después de Massa. "Sergio había pronosticado que la economía iba a crecer y yo le dije ‘claro que va a crecer, pero tenemos que alinear precios, salarios, tarifas y servicios para que el crecimiento no se lo lleven cuatro vivos. Es lo que está pasando" .

Por ahora, el gobierno no avanzó con el aumento de suma fija que reclamaba el kirchnerismo para mejorar los salarios de forma transversal.