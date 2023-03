Los candidatos de los distintos partidos empiezan a definir qué harán de cara a las próximas elecciones, pero los principales referentes, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, aun no tomaron una postura firme sobre cómo jugaran en agosto.

El Observatorio Social de la Universidad Nacional de La Matanza realizó una encuesta donde mostró las dos opciones: cómo le iría al Frente de Todos con Cristina en las boletas para Presidente y cuánto sacaría Juntos por el Cambio con Macri como candidato, pero también como les iría a ambos espacios sin los expresidentes.

El estudio realizó relevamientos a nivel nacional, a nivel provincial y dentro del municipio de La Matanza, un enclave fundamental en la estrategia electoral kirchnerista que busca consolidarse en el territorio bonaerense para tener chances de reelección.

Cristina vs Macri: cómo les iría a los dos máximos referentes en la próxima elección

Uno de los datos más fuertes del informe es que Axel Kicillof, gobernador bonaerense que buscará la reelección, lograría superar en los comicios a los candidatos opositores por más de 16 puntos: el Frente de Todos mantendría la Provincia por un amplio margen que también podría darle los votos necesarios para ganar a nivel nacional.

Cristina vs Macri: cómo saldría la elección

La encuesta midió al FdT con Cristina - la más votada en una interna-, Alberto Fernández, Sergio Massa, Daniel Scioli y Gabriel Katopodis contra JxC que competiría con Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Facundo Manes, Gerardo Morales y "Lilita" Carrio.

En este escenario con los dos principales líderes, la coalición opositora tendría las de ganar por poco más de dos puntos y medio con la suma de sus candidatos. Por su parte, Javier Milei sería el segundo candidato individual más votado.

Individualmente, el mano a mano de Cristina Kirchner vs Mauricio Macri terminaría con una ventaja de la ex presidenta y actual vice, que llegaría a poco más del 20%, cuando el ex mandatario llegaría a casi 9 puntos.

En un panorama sin Cristina ni Macri, Juntos por el Cambio se impondría con más holgura: sacaría una diferencia de siete puntos y Larreta pasaría a ser el candidato más votado por arriba de Patricia Bullrich y Alberto Fernández.

Otro de los datos que se destacan de la encuesta es el alto porcentaje de encuestados que pretende un cambio de Gobierno: casi un 60% optó porque asuma un espacio opositor y un 30% que continúe el espacio actual, pero con otro presidente.

La Matanza: una de las claves para las elecciones 2023

La UNLAM midió también en el pago chico como irían las elecciones en los distintos tramos de la boleta: en el municipio el Frente de Todos ganaría 42% a 24%, para gobernador el resultado sería del 41% al 21% mientras que en la nacional el resultado sería 40% a 27% sin Cristina.

El resultado nacional se abultaría a 48% contra 25% si se presentara la vicepresidenta, pero estos números quedan lejos de los que consiguió el Frente de Todos en las PASO 2019 , su mejor elección desde que conformaron la coalición.

La diferencia en los candidatos a presidente sería también menor que la que consolidó a Mauricio Macri en 2015: en esa oportunidad, Cambiemos consiguió el 23% contra el 48 de Daniel Scioli. Una diferencia de 28 puntos que ahora se podría reducir a tan solo 13 si Cristina finalmente no es candidata.

