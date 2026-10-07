El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) modificó la forma en la que los jubilados y pensionados pueden retirar sus remedios. El objetivo es facilitar el acceso a la medicación y simplificar el trámite.

A través de la Resolución 638/2026 del Ministerio de Salud, se establecieron nuevos mecanismos digitales para validar y registrar la entrega de medicamentos ambulatorios en las farmacias . De esta manera, se busca avanzar en el reemplazo de los formularios y comprobantes en papel.

Qué cambia para los afiliados del PAMI

El principal cambio es que la entrega de los medicamentos podrá validarse de manera digital en la farmacia, sin necesidad de presentar documentación física para acreditar la receta electrónica.

Entre los mecanismos reconocidos por la nueva normativa se encuentra el token digital, que podrá utilizarse para identificar al paciente al momento de retirar los medicamentos.

Además, si el afiliado no puede retirar personalmente sus remedios y otra persona lo hace en su nombre, también podrán utilizarse mecanismos digitales para autorizar a ese tercero.

La farmacia deberá solicitar y registrar el DNI de la persona que efectivamente retira los medicamentos, ya sea el propio afiliado o un tercero autorizado. Ese documento quedará asociado a la operación de dispensa.

Cambia los requisitos para retirar medicamentos del PAMI. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Desde cuándo estará vigente este nuevo sistema de PAMI

La medida entró en vigencia después de su publicación en el Boletín Oficial. Sin embargo, las farmacias cuentan con un plazo para completar las adecuaciones técnicas y operativas necesarias para implementar el nuevo mecanismo.

Cuáles son los medicamentos que siguen requiriendo receta en papel

La nueva normativa apunta a profundizar la digitalización de la receta y del proceso de dispensa de medicamentos ambulatorios. Sin embargo, esto no significa que todos los documentos físicos desaparezcan de manera inmediata.

La Resolución 638/2026 establece mecanismos digitales para la validación y registro de la dispensa, pero también contempla situaciones de contingencia, como eventuales interrupciones de los sistemas o problemas de conectividad.

Por eso, la implementación será progresiva mientras las farmacias adaptan sus sistemas al nuevo mecanismo.