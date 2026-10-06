Traslados programados PAMI: cómo pedir una ambulancia en CABA y en el Gran Buenos Aires.

El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) brinda cobertura de salud y una amplia variedad de prestaciones a millones de afiliados, entre ellos jubilados, pensionados y personas mayores de 70 años que cumplen determinados requisitos, entre otros grupos de afiliados.

La obra social dispone de un servicio de traslados en ambulancia o móvil programados destinado a afiliados que, por razones médicas, no puedan desplazarse por sus propios medios y deban concurrir a estudios de diagnóstico o tratamientos terapéuticos.

¿Quiénes pueden realizar el trámite para solicitar un traslado en ambulancia o móvil?

El trámite puede ser realizado por el afiliado, su apoderado o un familiar. La solicitud debe realizarse con al menos 48 horas hábiles de anticipación al turno .

En caso de los traslados por alta médica fuera de la UGL en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, el pedido debe ser gestionado por el establecimiento de segundo nivel donde el afiliado esté internado .

¿Qué documentos debo tener a mano para solicitar un móvil o ambulancia de PAMI?

El apoderado, familiar o afiliado que desee realizar el traslado programado deberá tener a mano toda la documentación que exige PAMI para realizar la solicitud de manera rápida y evitar inconvenientes durante el proceso.

Documento Nacional de Identidad.

Credencial de afiliación.

Orden de traslado del médico/a tratante.

Turno asignado.

Formulario de Solicitud de Traslado Programado confeccionado por médico/a tratante, donde se especificará la condición del traslado y los requerimientos técnicos para el mismo. Hacer click en este enlace para verlo.

Orden de Prestación en caso de traslados de más de 30 km (excepto CABA y GBA).

Traslados programados PAMI: cómo pedir una ambulancia en CABA y en el Gran Buenos Aires. PAMI.

¿Cómo pedir un móvil o ambulancia cuando el afiliado necesita oxígeno o personal médico?

En los casos que el traslado requiera acompañamiento médico u oxígeno, PAMI ofrece este servicio en la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Para solicitarlo, será necesario contar con un resumen de la historia clínica del afiliado, ya que esta información permite que el profesional a cargo del traslado conozca previamente su estado de salud y pueda brindar la asistencia adecuada.

Esta prestación solo puede ser solicitada en la Agencia/UGL con la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad y Credencial de Afiliación.

Formulario de Solicitud de Traslado Programado confeccionado por médico/a tratante. Podrá ser visualizado en este enlace

Turno asignado.

Resumen de historia clínica.

Traslados programados PAMI: cómo pedir una ambulancia en CABA y en el Gran Buenos Aires.

Paso a paso para pedir una ambulancia o móvil en PAMI para el traslado de afiliados

Desde la página oficial de la obra social detallaron que la solicitud del servicio es distinta según la provincia en donde se encuentre el afiliado.

CABA, Gran Buenos Aires y Rosario

El afiliado, el apoderado o familiar podrá comunicarse de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 al número 0800 222 0381 para confirmar su traslado telefónicamente , quedando validado en el momento.

En la misma línea, podrán realizarlo de forma online a través del siguiente enlace de la página de PAMI. El sistema pedirá datos como número de afiliación, número de documento y número de trámite.

En caso de querer realizarlo de forma presencial, deberá acudir a la agencia que le corresponde con la Solicitud de Traslado o Formulario Firmado por el Médico de Cabecera o Tratante.

Cuando las validaciones se realicen mediante medios digitales, la confirmación será enviada por correo electrónico una vez validado el servicio.

Desde PAMI aclararon que si faltan datos un agente se comunicara al teléfono declarado. El trámite podrá ser realizado dentro de los 30 días previos a la fecha del primer turno, siempre con un plazo mínimo de 48 horas laborables de antelación.

Resto del país

En el caso de los afiliados que residan en el resto del país, podrán realizar la solicitud en el prestador de ambulancias que figura en la cartilla.

Todos los pedidos y confirmaciones deben realizarse con un plazo mínimo de 48 horas de anticipación.