Estos son los servicios que aumentarán de precio.

El arranque del mes llega acompañado por un nuevo reajuste en los precios de servicios esenciales que impacta de lleno en el presupuesto mensual de las familias argentinas. Durante agosto, entran en vigencia nuevos cuadros tarifarios que modifican el valor del transporte público, la medicina privada, los contratos de alquiler, los peajes y las facturas de luz, agua y gas.

Este esquema de correcciones responde a los mecanismos de actualización mensual vinculados a la inflación registrada y a los planes de quita gradual de subsidios estatales. A continuación, el mapa detallado rubro por rubro.

Transporte Público: Colectivos, Trenes y Subte

El traslado diario en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registra una nueva actualización en sus tarifas básicas:

Colectivos y Trenes: El cuadro tarifario ajusta sus valores de acuerdo con los esquemas de la Secretaría de Transporte.

El factor SUBE: Quienes no tengan la Tarjeta SUBE registrada a su nombre continúan abonando una tarifa diferencial significativamente más cara (hasta un 100% de recargo sobre el boleto mínimo).

Subte y Premetro: Las tarifas del subterráneo porteño acompañan la escala de aumentos programada por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), manteniendo vigentes las escalas de descuento por cantidad de viajes mensuales realizados con la misma tarjeta.

Medicina Prepaga: Ajuste por inflación y costos de salud

Las empresas de medicina prepaga aplican en agosto incrementos ajustados a los márgenes fijados por la desregulación del sector.

Los aumentos se diferencian según el tipo de plan (con o sin copagos) y son informados mediante notificación previa a los afiliados . La suba promedio busca amortiguar el incremento en los insumos médicos, medicamentos de alta complejidad y los acuerdos paritarios del personal de sanidad.

Alquileres: El cálculo de actualización para inquilinos

Para quienes deben afrontar la actualización de su contrato de locación este mes, los porcentajes varían de forma drástica según el marco legal bajo el cual firmaron:

Contratos bajo la antigua Ley de Alquileres (ajuste anual): Quienes mantienen contratos firmados bajo la normativa anterior aplican la suba anual basada en el Índice de Contratos de Locación (ICL) , publicado por el Banco Central.

Contratos bajo el DNU vigente (ajustes semestrales o trimestrales): Los acuerdos pactados de forma privada actualizan según el índice acordado entre partes (habitualmente el Índice de Precios al Consumidor - IPC del INDEC).

Dato útil: Podés calcular el monto exacto de actualización de tu alquiler ingresando la fecha de inicio y fin de período en la calculadora oficial del ICL que ofrece el Banco Central.

Con estas medidas, la CNBV busca fortalecer la transformación digital del sector financiero mexicano y ampliar las opciones de acceso al crédito. Shutterstock

Peajes y Combustibles

Desplazarse en vehículo particular también resulta más costoso a partir de agosto:

Accesos a la Ciudad y Autopistas: Los peajes de los accesos Norte y Oeste, así como las autopistas urbanas de la Ciudad de Buenos Aires (AUSA), aplican revisiones tarifarias para financiar obras de mantenimiento y señalización.

Combustibles: El precio de la nafta y el gasoil refleja el traslado parcial de los impuestos sobre los combustibles líquidos (ICL y IDC) y las microdevaluaciones mensuales.

Servicios Públicos: Luz, Gas y Agua

El esquema de servicios del hogar continúa su proceso de normalización tarifaria: