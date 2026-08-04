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Agosto llega con una nueva ronda de aumentos que impactará de lleno en el bolsillo de millones de personas. Entre las subas confirmadas, aparecen los pasajes de trenes, colectivos y subtes en el AMBA, además de incrementos en peajes, agua prepagas y alquileres.
Las nuevas tarifas comenzaron a regir desde el 1 de agosto, con algunas actualizaciones que entrarán en vigencia en el precio de otros servicios. A continuación, todos los valores que deberán tener en cuenta los usuarios.
Suben los pasajes de trenes, colectivos y subtes: cuánto costará viajar en el AMBA
Los trenes tendrán un aumento de aproximadamente 11,63% para quienes utilicen una tarjeta SUBE registrada. En cambio, quienes viajen con una SUBE sin registrar pagarán una tarifa considerablemente más alta.
Las nuevas tarifas de tren serán:
- Primera sección: $480.
- Segunda sección: $624.
- Tercera sección: $768.
- SUBE sin registrar: $1.600.
En los colectivos, el boleto aumentará un 3,9%, mientras que el subte pasará de $1.621 a $1.685,26 por viaje. Continuarán vigentes los descuentos para pasajeros frecuentes.
Cuánto aumentan los colectivos, los peajes y qué pasará con el agua y el gas
Los boletos mínimos de colectivos también tendrán nuevos valores, según la jurisdicción de cada línea.
Desde agosto, las tarifas serán:
- Líneas de jurisdicción bonaerense: $1.105,48 con SUBE registrada.
- Líneas de la Ciudad de Buenos Aires: $853,01.
Los peajes de las autopistas porteñas subirán otro 3,9%. En tanto, AySA aplicará un incremento del 3% en las facturas de agua para los usuarios de la Ciudad y el conurbano.
A su vez, el Gobierno nacional pondrá en marcha un nuevo mecanismo para actualizar el precio del gas importado. El ENARGAS realizará ajustes bimestrales para distribuir las variaciones del costo de la energía a lo largo del año.
Prepagas y alquileres también aumentan en agosto: los nuevos valores
En lo que concierne a las empresas de medicina prepaga, actualizarán el valor de sus cuotas durante agosto, aunque el porcentaje dependerá de cada compañía.
Por su parte, los inquilinos verán afectados sus bolsillos a la hora de pagar el alquiler, ya que con la actualización trimestral por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) percibirán un incremento del 6,6%, impactando en miles de contratos vigentes.