Decretaron un nuevo feriado el viernes 14 de agosto y miles de personas contarán con un fin de semana XL de cuatro días consecutivos de descanso, ideal para realizar una escapada turística a alguna región del país.

Se trata de una jornada no laborable que beneficiará a trabajadores de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué se celebra y a quiénes contempla?

¿Por qué es feriado el viernes 14 de agosto?

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un feriado inamovible para un grupo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires.

El 14 de agosto se conmemora el aniversario fundacional del partido de Quilmes, que cumplirá 360 años. Por tales motivos, habrá celebraciones y actividades para toda la familia.

Decretan feriado el viernes 14 de agosto y habrá un fin de semana XL para todos estos trabajadores. Shutterstock / Composición Canva

El jueves 13 y viernes 14 de agosto, desde las 19 horas, el Museo del Transporte de Quilmes Oeste será escenario de dos jornadas dedicadas a las raíces y tradiciones de la ciudad.

La celebración también contará con un encuentro de centros tradicionalistas, exposición de recados y aperos criollos y puestos gastronómicos a cargo de las agrupaciones participantes.

¿Quiénes tendrán feriado el 14 de agosto?

Los habitantes de Quilmes tendrán un fin de semana extralargo de 4 días, dado que se le suma el feriado nacional por el 17 de agosto.

Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores.

El calendario de feriados nacionales en 2026

De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas: