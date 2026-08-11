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El comienzo de la segunda semana de agosto se dio con un marcado descenso de las temperaturas y jornadas de sol, aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un cambio en las condiciones del tiempo para el transcurso de las próximos días.

La estabilidad irá quedando atrás, en medio del avance de un frente de nubes y la llegada de mayor humedad, que podría provocar el regreso de las lluvias en Buenos Aires.

El pronóstico para el AMBA anticipa más nubosidad y humedad

Durante este martes 11 de agosto comenzará a notarse una modificación en el tiempo sobre la región. El viento del norte favorecerá el ingreso de una masa de aire más húmeda.

El viento del norte favorecerá el ingreso de una masa de aire más húmeda. (Fuente: Shutterstock)

Este cambio provocará un aumento de la nubosidad, las nieblas y las neblinas, especialmente sobre la región Pampeana y el norte argentino.

Al mismo tiempo, las temperaturas mínimas comenzarán a recuperarse lentamente, aunque las tardes seguirán siendo frías debido a la presencia de abundante nubosidad.

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA y Buenos Aires

La peor jornada de la semana será el miércoles, cuando aumentará la presencia de precipitaciones sobre la región Pampeana. Según pronostica el SMN, podrían registrarse chaparrones y lluvias durante la segunda mitad de la semana.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, los acumulados previstos serán en general inferiores a los registrados en el norte del país. El pronóstico contempla valores inferiores a 20 milímetros en la región Pampeana.

Por eso, el miércoles aparece como uno de los momentos clave del cambio de tiempo, con mayor humedad, cielo cubierto y posibilidad de precipitaciones en distintos sectores.

El día más gris de la semana tendrá lluvias y temperaturas más altas

Mientras avanza la semana, las heladas comenzarán a quedar cada vez más restringidas a la Patagonia. En el centro y norte argentino, en cambio, las temperaturas subirán lentamente.

La circulación de viento norte será fundamental para este cambio, ya que permitirá el ingreso de aire húmedo y favorecerá condiciones más inestables.

El panorama previsto para los próximos días puede resumirse así:

Martes : aumenta la humedad y la nubosidad.

Miércoles : crece la inestabilidad y aparecen lluvias y chaparrones.

Segunda mitad de la semana: continúan las precipitaciones en sectores de la región Pampeana.

Así, el AMBA dejará atrás progresivamente el escenario de frío extremo que dominó el comienzo de la semana. El ingreso de humedad marcará el regreso de los días grises y de las lluvias, con el miércoles como uno de los días más importantes del cambio de tiempo.