La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó cómo quedaron los montos del SUAF para los titulares del Fondo de Desempleo y tendrán un incremento del 1,66% en comparación de septiembre.

Asimismo, ANSES detalló los nuevos límites de ingresos familiares, los cuales se utilizan para determinar el acceso al SUAF.

Cuánto cobrarán los titulares del Fondo de Desempleo en octubre

Si bien el Fondo de Desempleo es una prestación que alcanza a un importante número de personas, no es igual en todos los casos debido a que puede variar según los antecedentes laborales del trabajador.

En este sentido, la primera cuota se basa sobre el 75% de la mejor remuneración neta mensual . No obstante, la prestación no puede ser menor al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y tampoco puede superarlo.

ANSES aplicará un incremento del 1,66% en las prestaciones.

Para el mes de octubre de 2026, el monto mínimo del Fondo de Desempleo será de $ 195.600, mientras que el máximo se ubicará en $ 391.200.

En tanto, para poder inscribirse se debe completar la solicitud en ANSES adjuntando la documentación que compruebe el desempleo, ya sea por despido sin causa, mutuo acuerdo, no renovación del contrato o despido por quiebra.

ANSES actualizó los límites de ingresos para el SUAF

A través de la Resolución 283/2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social detalló cómo quedaron los topes actualizados de los ingresos familiares para acceder a las prestaciones del SUAF.

A partir del mes de octubre el tope máximo de ingresos familiares será de $ 6.419.726. Sin embargo, el límite individual se fijó en $ 3.209.863.

Calendario de pagos para SUAF, AUH y AUE

ANSES confirmó que el calendario de pagos de octubre para el SUAF, Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarzo, iniciará el jueves 8 de octubre y se hará conforme al último número del DNI de cada beneficiario.

Calendario de pagos