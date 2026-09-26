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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó cómo quedaron los montos del SUAF para los titulares del Fondo de Desempleo y tendrán un incremento del 1,66% en comparación de septiembre.

Asimismo, ANSES detalló los nuevos límites de ingresos familiares, los cuales se utilizan para determinar el acceso al SUAF.

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Cuánto cobrarán los titulares del Fondo de Desempleo en octubre

Si bien el Fondo de Desempleo es una prestación que alcanza a un importante número de personas, no es igual en todos los casos debido a que puede variar según los antecedentes laborales del trabajador.

En este sentido, la primera cuota se basa sobre el 75% de la mejor remuneración neta mensual. No obstante, la prestación no puede ser menor al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y tampoco puede superarlo.

ANSES aplicará un incremento del 1,66% en las prestaciones.
ANSES aplicará un incremento del 1,66% en las prestaciones.

Para el mes de octubre de 2026, el monto mínimo del Fondo de Desempleo será de $ 195.600, mientras que el máximo se ubicará en $ 391.200.

En tanto, para poder inscribirse se debe completar la solicitud en ANSES adjuntando la documentación que compruebe el desempleo, ya sea por despido sin causa, mutuo acuerdo, no renovación del contrato o despido por quiebra.

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ANSES actualizó los límites de ingresos para el SUAF

A través de la Resolución 283/2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social detalló cómo quedaron los topes actualizados de los ingresos familiares para acceder a las prestaciones del SUAF.

A partir del mes de octubre el tope máximo de ingresos familiares será de $ 6.419.726. Sin embargo, el límite individual se fijó en $ 3.209.863.

Calendario de pagos para SUAF, AUH y AUE

ANSES confirmó que el calendario de pagos de octubre para el SUAF, Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarzo, iniciará el jueves 8 de octubre y se hará conforme al último número del DNI de cada beneficiario.

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Calendario de pagos

  • Jueves 8 de octubre: DNI finalizados en 0.
  • Viernes 9 de octubre: DNI finalizados en 1.
  • Martes 13 de octubre: DNI finalizados en 2.
  • Miércoles 14 de octubre: DNI finalizados en 3.
  • Jueves 15 de octubre: DNI finalizados en 4.
  • Viernes 16 de octubre: DNI finalizados en 5.
  • Lunes 19 de octubre: DNI finalizados en 6.
  • Martes 20 de octubre: DNI finalizados en 7.
  • Miércoles 21 de octubre: DNI finalizados en 8.
  • Jueves 22 de octubre: DNI finalizados en 9.