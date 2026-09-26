Las prestaciones de ANSES recibirán un incremento en octubre.

Los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES recibirán un aumento del 1,66% en sus haberes durante el mes de octubre.

Además, la Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que los beneficiarios de las PNC contarán con el bono adicional de $ 70.000 que se incorporará a la prestación.

PNC de ANSES, cuánto cobrarán en octubre

Las Pensiones No Contributivas por Vejez e Invalidez de ANSES representan el 70% del haber mínimo jubilatorio. En este sentido, el haber básico para los titulares de esta prestación será de $ 305.023.

Con la incorporación del bono extraordinario de $ 70.000, la PNC quedará en $ 375.023. Por su parte, es importante mencionar que no se requiere de ningún trámite adicional para cobrar el bono, ya que se incorpora de manera automática al cobro del haber.

ANSES entregará el bono extra de $ 70.000.

En el caso de las PNC para Madre de 7 Hijos, el monto es equivalente a la jubilación mínima, de modo tal que el haber será de $ 435.748. Junto con el bono de $ 70.000, la prestación alcanzará los $ 505.748.

Fecha de cobro para las Pensiones No Contributivas en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social iniciará con los pagos de las Pensiones No Contributivas el jueves 8 de octubre. Como es habitualmente, se hará según la terminación del DNI.

DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre.