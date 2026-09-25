ANSES oficializó el aumento de octubre: cuánto cobrarán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre aplicará un aumento del 1,66% sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, a partir del índice de inflación de agosto que midió el INDEC.

Con la suba, la jubilación mínima pasará de $428.633,20 a $435.748,51 en octubre.

Al sumar el bono de $70.000 para los haberes más bajos, el total bruto llegará a $505.748,51.

Cuánto cobran jubilados, pensionados y otras prestaciones

Los nuevos montos que paga ANSES en octubre son los siguientes:

Jubilación mínima : $435.748,51 (con bono, $505.748,51)

Jubilación máxima : $2.932.174,85

PUAM : $348.598,81 (con bono, $418.598,81)

PNC por discapacidad y vejez : $305.023,96 (con bono, $375.023,96)

PNC para madres de siete hijos: $435.748,51 (con bono, $505.748,51)

En cuanto a las asignaciones familiares, la AUH por menor pasará a $156.588 y en el caso de los hijos con discapacidad $509.863.

ANSES oficializó el aumento de octubre: cuánto cobrarán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones.

Calendario de pagos por DNI en octubre

Los depósitos para quienes cobran la jubilación mínima comienzan el 8 de octubre y se organizan, como cada mes, según la terminación del DNI:

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre

DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre

Una vez finalizado ese tramo, ANSES inicia el pago a quienes superan el haber mínimo, también ordenado por terminación de DNI. Los beneficiarios pueden consultar el detalle de su liquidación en Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En este contexto, el organismo recomienda verificar la acreditación antes de acercarse a cobrar en efectivo, dado que los montos y las fechas pueden sufrir ajustes según la resolución vigente en cada mes.