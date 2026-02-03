La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, confirmó que desde ANSES se implementó un robusto programa de beneficios para jubilados y pensionados que incluye descuentos sin tope en supermercados y farmacias, junto con cuentas remuneradas que buscan aliviar la situación de los más de 7 millones de beneficiarios en todo el país.

En diálogo con Radio Rivadavia, Pettovello reveló detalles sobre el programa que el Ministerio de Capital Humano implementó en conjunto con ANSES para asistir a los sectores jubilatorios más vulnerables.

“Desde ANSES estamos trabajando en un plan de beneficios muy importante. Tenemos acuerdos comerciales con grandes cadenas de supermercados, como Coto, Carrefour, Día y otros, para que tengan devoluciones y descuentos sin tope”, confirmó la ministra.

ANSES. Descuentos confirmados en las principales cadenas

Según información oficial del Ministerio de Capital Humano y ANSES, el programa alcanza a más de 7000 comercios adheridos y supera los 13.000 puntos de venta en todo el país. Los descuentos base incluyen:

Disco, Jumbo y Vea:

10% de descuento en todos los rubros (incluye carnes, lácteos y productos generales).

20% adicional en perfumería y limpieza.

Sin tope de reintegro.

Válido todos los días.

Coto y La Anónima:

10% de descuento en todos los productos.

Sin límite de tope.

Aplicable de lunes a jueves en Coto.

Carrefour:

10% de descuento de lunes a viernes.

A través del programa Mi Carrefour.

Incluye alimentos, limpieza y perfumería.

Chango Más:

10% de descuento en compras presenciales.

Con tarjeta de débito ANSES.

Aplicable en línea de caja.

El programa de beneficios de ANSES se enmarca en las mejoras contempladas en el presupuesto 2026, que prevé un aumento de las jubilaciones y pensiones del 5% por encima de la inflación proyectada.

Beneficios adicionales por banco: hasta 25% de ahorro total

El programa de Beneficios Capital Humano-ANSES incorpora reintegros extras según la entidad bancaria donde se cobran los haberes. Esto permite acumular descuentos que, en algunos casos, alcanzan el 25% de ahorro total.

Banco Nación: 5% adicional con BNA+ MODO

Los jubilados que perciban sus haberes en el Banco de la Nación Argentina pueden sumar un 5% de reintegro adicional al pagar con la aplicación BNA+ MODO en los siguientes supermercados:

Carrefour

Coto

Josimar

Chango Más

La Anónima

Disco

Jumbo

Vea

Día

Condiciones:

Tope semanal: $ 5000.

Tope mensual: $ 20.000.

Válido con tarjeta de débito o crédito.

El reintegro se acredita automáticamente.

Además, el Banco Nación ofrece remuneración diaria sobre el saldo en cuenta con una TNA del 32% sobre valores de hasta $ 500.000.

Aumentos de ANSES: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en febrero de 2026 con el bono.

Banco Galicia: hasta 25% de descuento

Los beneficiarios que cobran en Banco Galicia acceden a uno de los programas más robustos:

Supermercados: hasta 25% de descuento con tope de $20.000 mensuales.

Farmacias y ópticas: hasta 25% de descuento con tope de $12.000 mensuales.

Financiación: 3 cuotas sin interés tanto con débito como crédito.

Cuenta remunerada FIMA: rendimientos diarios sobre el saldo acreditado (TNA 33,2%).

Banco Supervielle: descuentos diferenciados por día

Desde que el Ministerio de Capital Humano sumó al Banco Supervielle al programa, los jubilados pueden acceder a beneficios destacados todos los martes:

Supermercados (martes):

20% de descuento en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más.

Tope con tarjeta de débito: $ 25.000.

Tope con código QR: $ 15.000.

Acumulables: hasta $ 40.000 de reintegro total combinando ambos medios.

Coto (martes):

25% de descuento.

Sin tope de reintegro.

Farmacias (martes):

50% de descuento.

Tope de $ 6000 con tarjeta de débito.

Tope de $ 6000 con código QR.

3 cuotas sin interés disponibles.

Otros beneficios Supervielle:

10% en combustibles

15% de reintegro en Mercado Libre (Tienda Supervielle) martes y miércoles con tope de $10.000

Banco Provincia: 5% adicional con Cuenta DNI

Los jubilados que cobran en el Banco Provincia de Buenos Aires pueden sumar un 5% de descuento adicional pagando con Cuenta DNI (QR o Clave DNI) en:

Día

Toledo

Chango Más

Carrefour

Nini

Condiciones:

Tope de $ 5000 por semana.

Por persona.

Acumulable con otras promociones.

Cómo acceder a los beneficios: sin trámites previos

Una de las características centrales del programa es su automaticidad. Según confirmó ANSES, no se requiere inscripción previa, formularios ni gestiones online.

Requisitos:

Ser beneficiario de ANSES: jubilados, pensionados o titulares de otras prestaciones. Pagar con tarjeta de débito: usar la tarjeta asociada a la cuenta donde se cobra el haber. Comercio adherido: verificar que el local participe del programa.

Los descuentos se aplican automáticamente en el momento del pago o se acreditan como reintegro dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra, según el comercio y la promoción vigente.

La situación del sistema previsional: diagnóstico de Pettovello

Durante la entrevista, la ministra hizo un fuerte diagnóstico sobre el estado del sistema previsional argentino y las razones detrás de la actual situación de los jubilados. “La situación de los jubilados nos preocupa muchísimo, pero la realidad es que los gobiernos anteriores destruyeron el sistema previsional”, afirmó Pettovello sin vueltas.

Según explicó la titular de Capital Humano, el principal problema estructural del sistema jubilatorio argentino radica en decisiones políticas de gobiernos anteriores que comprometieron su sostenibilidad.

“Metieron al sistema de reparto a 4 millones de personas que no habían contribuido nunca. Eso hace que el sistema sea profundamente injusto para los que sí aportaron toda su vida”, señaló Pettovello.

Desde el Ministerio de Capital Humano destacan que el programa de beneficios no genera costo alguno para el Estado, ya que se basa en acuerdos comerciales con las cadenas de supermercados y entidades bancarias. Fuente: Shutterstock Geber86

La ministra enfatizó que el quiebre del sistema proviene de políticas electorales: “El sistema se quiebra por esas políticas electorales de repartir dinero que no se tiene. Estamos trabajando en soluciones de fondo, pero no son inmediatas porque se quebró el sistema durante décadas”.

