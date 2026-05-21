La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), el sindicato con mayor cantidad de afiliados del país, cerró una nueva paritaria.

El acuerdo sellado por el gremio que lidera Armando Cavalieri contempla un incremento salarial del 5% y la extensión de sumas fijas no remunerativas. Esta actualización busca recomponer los ingresos frente a la inflación, impactando de lleno en los sueldos de una porción clave de los trabajadores mercantiles.

La suba homologada en las últimas horas no aplica a la rama general, sino que beneficia exclusivamente a los empleados encuadrados bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 547/08 . Se trata del personal de la actividad turística, tras el entendimiento alcanzado entre el sindicato y la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT). La paritaria rige para el trimestre de mayo a julio.

Según detalla el acta oficial, el 5% de recomposición salarial se aplicará de forma escalonada, nominal y no acumulativa. El esquema de pagos se dividió en tres tramos:

Un 2% a partir del mes de mayo

Un 1,5% con los salarios de junio

Un 1,5% restante con las liquidaciones de julio

Para calcular estas subas, se aclaró, se tomarán como base los salarios básicos correspondientes a abril.

Al incremento porcentual se le suma un esquema de refuerzos fijos. El sindicato y las cámaras empresarias acordaron prorrogar el pago de las sumas no remunerativas de $ 40.000 y $ 60.000 que venían percibiendo los trabajadores. A su vez, se adicionó el otorgamiento de una nueva suma extraordinaria de $ 20.000 que se abonará junto con los salarios de mayo, junio y julio.

Este paquete de ingresos extra mantendrá su condición transitoria durante los próximos tres meses. Sin embargo, el documento firmado por las partes establece que el pago de los últimos $ 100.000 (producto de la suma de los $ 40.000 y $ 60.000 originales) y los nuevos $ 20.000 pasarán a formar parte del salario básico de manera definitiva, en su valor nominal, a partir de agosto.

Con la suba, el salario a percibir por un supervisor (A1) en el octavo mes del año será de $ 1.317.298, mientras que el de un administrativo de primera quedará en $ 1.304.276.

Por último, el entendimiento fijó una contribución adicional y solidaria a cargo de las empresas para garantizar el funcionamiento de la obra social OSECAC, que será de $ 28.000 mensuales por cada trabajador.

Además, las partes asumieron el compromiso formal de volver a sentarse en la mesa de negociaciones durante el mes de julio para evaluar las variables económicas y delinear los futuros aumentos.