Los empleados de comercio nucleados en la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) recibirán en junio un nuevo aumento en sus salarios junto con un bono confirmado.

De esta manera, habrá algunos trabajadores que cobrarán hasta $ 1.299.445 durante el sexto mes del año.

Así lo confirmó el sindicato que encabeza Armando Cavalieri luego de cerrar un acuerdo paritario con las cámaras del sector, que prevé un incremento salarial que alcanzará un 5% al finalizar junio, distribuido en tres tramos escalonados.

El Gobierno homologó sin modificaciones el acuerdo y puso fin a una negociación que había generado expectativa por tratarse del gremio más numeroso del país, y luego de semanas en las que se especuló con una posible homologación parcial.

El acuerdo establece una cláusula de revisión prevista para junio de 2026. En esa instancia, FAECyS y las cámaras empresariales (CAC, CAME y UDECA) volverán a sentarse a negociar para evaluar si los salarios acordados mantienen el poder adquisitivo frente a la inflación acumulada.

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¿Cómo quedan los aumentos salariales de Comercio entre abril, mayo y junio?

La suma acordada, que eleva los salarios de todos los empleados agrupados bajo el CCT 130/75, se distribuyó de la siguiente manera:

2% en abril

1,5% en mayo

1,5% en junio

La actualización se aplica sobre las escalas vigentes y alcanza a todas las categorías contempladas en el convenio colectivo de trabajo de la actividad.

Además, se fijó el pago de un bono extraordinario de $ 120.000 para trabajadores de todas las categorías. El entendimiento también contempló una contribución empresarial por vigencia de convenio de $ 28.000 por cada trabajador mercantil.

Ese punto había quedado bajo análisis oficial en las semanas previas, junto con otros componentes no salariales del acuerdo. Sin embargo, la homologación total implicó -según el comunicado gremial- que el Gobierno aceptó el texto completo suscripto entre sindicato y cámaras empresarias.

Paritaria empleados de Comercio: las escalas de junio 2026

Escalas salariales – Junio 2026