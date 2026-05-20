Aumentan los salarios y el mínimo de todos estos empleados subirá a $ 2.300.000: está es la razón por la que tienen tan buenos sueldos Fuente: Shutterstock

El Sindicato Obrero del Caucho, Anexos y Afines (SOCAYA) cerró una nueva negociación paritaria que traerá actualización en los ingresos de los trabajadores del sector.

La conducción gremial oficializó un acuerdo salarial de carácter trimestral destinado específicamente a los empleados que se desempeñan en gomerías, centros de reconstrucción de neumáticos y talleres de vulcanizado en todo el país.

Esta recomposición de los sueldos abarca el período correspondiente a los meses de abril, mayo y junio, buscando proteger el poder adquisitivo frente al actual contexto económico.

La actualización de los haberes quedó definida a través de un esquema de incrementos escalonados:

5,5% para abril

3% para mayo

3% para junio

El factor determinante de este entendimiento radica en la modalidad de liquidación de los porcentajes. Desde la organización sindical aclararon que todas las subas acordadas tienen carácter acumulativo y remunerativo, una ingeniería contable que potencia el impacto real en el bolsillo al calcularse cada aumento sobre el mes inmediatamente anterior.

Asimismo, esta mejora se trasladará de manera automática al cálculo del premio por presentismo y a todos los adicionales contemplados bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 231/75.

El camino hacia la firma del acuerdo no estuvo exento de complicaciones debido a la coyuntura del sector. A través de sus canales oficiales, el gremio remarcó que se realizó “un gran esfuerzo” para poder sellar este tramo paritario sin llegar a medidas de fuerza.

. La dirigencia subrayó que el entendimiento se alcanzó tras “mucha discusión y buscando mantener la paz social”, reconociendo que la realidad económica y productiva que atraviesa actualmente la actividad “no es buena”.

Frente a un escenario recesivo que golpea a la industria, las autoridades sindicales aprovecharon el cierre de la negociación para reivindicar el rol de los operarios en las fábricas y talleres.

“Los trabajadores somos parte indispensable de esa realidad y los que ponemos el cuerpo todos los días en los establecimientos”, afirmaron en el comunicado. Con la pauta de este trimestre ya definida, SOCAYA anticipó que mantendrá un monitoreo estricto sobre la evolución de la inflación para determinar los pasos a seguir en la próxima reapertura paritaria.