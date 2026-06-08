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Este martes, 9 de junio de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 50.86 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.223 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 9 de junio?
En el martes, 9 de junio de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 127,14 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|127.14 euros
|De 22:00 a 23:00
|113.18 euros
|De 6:00 a 7:00
|101.79 euros
|De 20:00 a 21:00
|100.14 euros
|De 23:00 a 24:00
|96.75 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 9 de junio?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 11:00 a 12:00 de la mañana, donde el precio será solamente de -0,02 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 11:00 a 12:00
|-0.02 euros
|De 15:00 a 16:00
|-0.02 euros
|De 10:00 a 11:00
|-0.01 euros
|De 12:00 a 13:00
|-0.01 euros
|De 13:00 a 14:00
|-0.01 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|92.54
|De 1:00 a 2:00
|85.88
|De 2:00 a 3:00
|85.0
|De 3:00 a 4:00
|85.0
|De 4:00 a 5:00
|84.77
|De 5:00 a 6:00
|85.34
|De 6:00 a 7:00
|101.79
|De 7:00 a 8:00
|90.81
|De 8:00 a 9:00
|25.46
|De 9:00 a 10:00
|0.76
|De 10:00 a 11:00
|-0.01
|De 11:00 a 12:00
|-0.02
|De 12:00 a 13:00
|-0.01
|De 13:00 a 14:00
|-0.01
|De 14:00 a 15:00
|-0.01
|De 15:00 a 16:00
|-0.02
|De 16:00 a 17:00
|-0.01
|De 17:00 a 18:00
|0.21
|De 18:00 a 19:00
|6.5
|De 19:00 a 20:00
|39.51
|De 20:00 a 21:00
|100.14
|De 21:00 a 22:00
|127.14
|De 22:00 a 23:00
|113.18
|De 23:00 a 24:00
|96.75
¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?
- Controla la temperatura de tu casa: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura excesivamente alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Maximiza el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Verifica la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para beneficiarse la luz del sol y reducir la necesidad de encender las luces.
- Aplica bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos emplean energía incluso encontrándose apagados. Por esa razón, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los estés utilizando.