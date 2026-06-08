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Este martes, 9 de junio de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 50.86 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.223 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 9 de junio?

En el martes, 9 de junio de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 127,14 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:

 Franja horaria Precio por MWh
De 21:00 a 22:00 127.14 euros 
De 22:00 a 23:00  113.18 euros 
De 6:00 a 7:00  101.79 euros 
De 20:00 a 21:00 100.14 euros 
De 23:00 a 24:00 96.75 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 9 de junio?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 11:00 a 12:00 de la mañana, donde el precio será solamente de -0,02 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 11:00 a 12:00 -0.02 euros 
De 15:00 a 16:00  -0.02 euros 
De 10:00 a 11:00  -0.01 euros 
De 12:00 a 13:00  -0.01 euros 
De 13:00 a 14:00  -0.01 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:0092.54
De 1:00 a 2:0085.88
De 2:00 a 3:0085.0
De 3:00 a 4:0085.0
De 4:00 a 5:0084.77
De 5:00 a 6:0085.34
De 6:00 a 7:00101.79
De 7:00 a 8:0090.81
De 8:00 a 9:0025.46
De 9:00 a 10:000.76
De 10:00 a 11:00-0.01
De 11:00 a 12:00-0.02
De 12:00 a 13:00-0.01
De 13:00 a 14:00-0.01
De 14:00 a 15:00-0.01
De 15:00 a 16:00-0.02
De 16:00 a 17:00-0.01
De 17:00 a 18:000.21
De 18:00 a 19:006.5
De 19:00 a 20:0039.51
De 20:00 a 21:00100.14
De 21:00 a 22:00127.14
De 22:00 a 23:00113.18
De 23:00 a 24:0096.75
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?

  • Controla la temperatura de tu casa: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura excesivamente alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
  • Maximiza el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
  • Verifica la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
  • Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para beneficiarse la luz del sol y reducir la necesidad de encender las luces.
  • Aplica bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
  • Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos emplean energía incluso encontrándose apagados. Por esa razón, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los estés utilizando.