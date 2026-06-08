Este martes, 9 de junio de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 50.86 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.223 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 9 de junio?

En el martes, 9 de junio de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 127,14 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 127.14 euros De 22:00 a 23:00 113.18 euros De 6:00 a 7:00 101.79 euros De 20:00 a 21:00 100.14 euros De 23:00 a 24:00 96.75 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 9 de junio?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 11:00 a 12:00 de la mañana, donde el precio será solamente de -0,02 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 11:00 a 12:00 -0.02 euros De 15:00 a 16:00 -0.02 euros De 10:00 a 11:00 -0.01 euros De 12:00 a 13:00 -0.01 euros De 13:00 a 14:00 -0.01 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 92.54 De 1:00 a 2:00 85.88 De 2:00 a 3:00 85.0 De 3:00 a 4:00 85.0 De 4:00 a 5:00 84.77 De 5:00 a 6:00 85.34 De 6:00 a 7:00 101.79 De 7:00 a 8:00 90.81 De 8:00 a 9:00 25.46 De 9:00 a 10:00 0.76 De 10:00 a 11:00 -0.01 De 11:00 a 12:00 -0.02 De 12:00 a 13:00 -0.01 De 13:00 a 14:00 -0.01 De 14:00 a 15:00 -0.01 De 15:00 a 16:00 -0.02 De 16:00 a 17:00 -0.01 De 17:00 a 18:00 0.21 De 18:00 a 19:00 6.5 De 19:00 a 20:00 39.51 De 20:00 a 21:00 100.14 De 21:00 a 22:00 127.14 De 22:00 a 23:00 113.18 De 23:00 a 24:00 96.75

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?