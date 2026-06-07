El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del lunes registró hasta los 11.035.537 MWh con respecto a los 12.171.982 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 57.95 euros el MWh, unos 51.96 euros

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Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 8 de junio?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 115,53 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 115.53 euros De 6:00 a 7:00 114.66 euros De 0:00 a 1:00 106.99 euros De 7:00 a 8:00 100.99 euros De 22:00 a 23:00 99.98 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 8 de junio?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 15:00 a 16:00 0.0 euros De 16:00 a 17:00 0.18 euros De 14:00 a 15:00 0.86 euros De 17:00 a 18:00 1.38 euros De 13:00 a 14:00 1.8 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 106.99 De 1:00 a 2:00 97.5 De 2:00 a 3:00 93.7 De 3:00 a 4:00 93.81 De 4:00 a 5:00 94.0 De 5:00 a 6:00 96.35 De 6:00 a 7:00 114.66 De 7:00 a 8:00 100.99 De 8:00 a 9:00 71.84 De 9:00 a 10:00 40.27 De 10:00 a 11:00 23.43 De 11:00 a 12:00 12.56 De 12:00 a 13:00 6.97 De 13:00 a 14:00 1.8 De 14:00 a 15:00 0.86 De 15:00 a 16:00 0.0 De 16:00 a 17:00 0.18 De 17:00 a 18:00 1.38 De 18:00 a 19:00 8.46 De 19:00 a 20:00 40.09 De 20:00 a 21:00 82.18 De 21:00 a 22:00 115.53 De 22:00 a 23:00 99.98 De 23:00 a 24:00 87.29

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar: