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El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del lunes registró hasta los 11.035.537 MWh con respecto a los 12.171.982 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 57.95 euros el MWh, unos 51.96 euros

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Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 8 de junio?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 115,53 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

 Franja horaria Precio por MWh
De 21:00 a 22:00 115.53 euros 
De 6:00 a 7:00  114.66 euros 
De 0:00 a 1:00  106.99 euros 
De 7:00 a 8:00 100.99 euros 
De 22:00 a 23:00 99.98 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 8 de junio?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 15:00 a 16:00 0.0 euros 
De 16:00 a 17:00  0.18 euros 
De 14:00 a 15:00  0.86 euros 
De 17:00 a 18:00  1.38 euros 
De 13:00 a 14:00  1.8 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:00106.99
De 1:00 a 2:0097.5
De 2:00 a 3:0093.7
De 3:00 a 4:0093.81
De 4:00 a 5:0094.0
De 5:00 a 6:0096.35
De 6:00 a 7:00114.66
De 7:00 a 8:00100.99
De 8:00 a 9:0071.84
De 9:00 a 10:0040.27
De 10:00 a 11:0023.43
De 11:00 a 12:0012.56
De 12:00 a 13:006.97
De 13:00 a 14:001.8
De 14:00 a 15:000.86
De 15:00 a 16:000.0
De 16:00 a 17:000.18
De 17:00 a 18:001.38
De 18:00 a 19:008.46
De 19:00 a 20:0040.09
De 20:00 a 21:0082.18
De 21:00 a 22:00115.53
De 22:00 a 23:0099.98
De 23:00 a 24:0087.29
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar:

  • Aire acondicionado: ya sea en modo frío o calor, es uno de los mayores consumidores de energía en el hogar. Su uso prolongado puede representar una parte significativa de la factura de luz, especialmente en climas extremos.
  • Calefacción eléctrica: dispositivos como radiadores y estufas eléctricas demandan una gran cantidad de energía, en particular durante los meses más fríos.
  • Horno eléctrico: utilizarlo a altas temperaturas y durante largos períodos puede incrementar notablemente el consumo de electricidad.
  • Lavadora: aunque los modelos modernos son más eficientes, el uso de programas con altas temperaturas o con cargas pequeñas puede aumentar el gasto energético.