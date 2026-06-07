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El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del lunes registró hasta los 11.035.537 MWh con respecto a los 12.171.982 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 57.95 euros el MWh, unos 51.96 euros
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Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 8 de junio?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 115,53 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|115.53 euros
|De 6:00 a 7:00
|114.66 euros
|De 0:00 a 1:00
|106.99 euros
|De 7:00 a 8:00
|100.99 euros
|De 22:00 a 23:00
|99.98 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 8 de junio?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 15:00 a 16:00
|0.0 euros
|De 16:00 a 17:00
|0.18 euros
|De 14:00 a 15:00
|0.86 euros
|De 17:00 a 18:00
|1.38 euros
|De 13:00 a 14:00
|1.8 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|106.99
|De 1:00 a 2:00
|97.5
|De 2:00 a 3:00
|93.7
|De 3:00 a 4:00
|93.81
|De 4:00 a 5:00
|94.0
|De 5:00 a 6:00
|96.35
|De 6:00 a 7:00
|114.66
|De 7:00 a 8:00
|100.99
|De 8:00 a 9:00
|71.84
|De 9:00 a 10:00
|40.27
|De 10:00 a 11:00
|23.43
|De 11:00 a 12:00
|12.56
|De 12:00 a 13:00
|6.97
|De 13:00 a 14:00
|1.8
|De 14:00 a 15:00
|0.86
|De 15:00 a 16:00
|0.0
|De 16:00 a 17:00
|0.18
|De 17:00 a 18:00
|1.38
|De 18:00 a 19:00
|8.46
|De 19:00 a 20:00
|40.09
|De 20:00 a 21:00
|82.18
|De 21:00 a 22:00
|115.53
|De 22:00 a 23:00
|99.98
|De 23:00 a 24:00
|87.29
Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen
Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar:
- Aire acondicionado: ya sea en modo frío o calor, es uno de los mayores consumidores de energía en el hogar. Su uso prolongado puede representar una parte significativa de la factura de luz, especialmente en climas extremos.
- Calefacción eléctrica: dispositivos como radiadores y estufas eléctricas demandan una gran cantidad de energía, en particular durante los meses más fríos.
- Horno eléctrico: utilizarlo a altas temperaturas y durante largos períodos puede incrementar notablemente el consumo de electricidad.
- Lavadora: aunque los modelos modernos son más eficientes, el uso de programas con altas temperaturas o con cargas pequeñas puede aumentar el gasto energético.