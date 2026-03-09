En el marco de la “Semana de Argentina” en Wall Street, el analista político y director de la consultora Opina Argentina, Facundo Nejamkis, fue entrevistado en Radio Rivadavia sobre el presente del gobierno de Javier Milei, pero también del futuro electoral del referente de La Libertad Avanza. En ese contexto, Nejamkis describió un escenario de contrastes donde la administración libertaria goza de una robustez legislativa impensada meses atrás, pero comienza a enfrentar “banderas rojas” en las variables que más afectan el humor social. Para el especialista, el Gobierno logró revertir su debilidad inicial en el Poder Legislativo, alcanzando lo que denomina un estado de plenitud política. “El Gobierno está en un momento ‘prime’. Pasamos de un gobierno que en el 2025 no podía sostener el veto a una ley, a un gobierno que prácticamente saca lo que quiere del Parlamento”, explicó. Según el analista, este fenómeno no responde solo a los votos, sino a la reconfiguración del tablero: “El proceso de fortalecimiento del Gobierno no es solo por el resultado electoral, sino por el efecto que tuvo en el resto del sistema político, sobre todo en el sistema de gobernadores”. Pese al éxito político, Nejamkis advirtió que la percepción ciudadana sobre la economía está cambiando. Si bien el control del dólar se mantiene como un activo, la inflación y los ingresos generan preocupación. “En la última encuesta que hicimos, el 68% de los argentinos sienten que los precios están aumentando o siguen aumentando”, destacó el director de la consultora Opina Argentina. En esa misma lógica, subrayó que la estabilización inicial parece haber encontrado un techo: “Ese gobierno que controlaba y estabilizaba la economía ha perdido un poco la mano en ese aspecto. El salario real no crece al nivel de los precios y la economía está estancada”. Bajo su visión, esta combinación afecta directamente la imagen presidencial: “Después del veranito político de octubre, también la imagen del Gobierno y del Presidente se ha caído”. Al proyectar el futuro electoral y la relación con los mercados internacionales, Nejamkis planteó que la suerte de Milei está atada a tres escenarios económicos (bien, regular o mal) y a un fuerte componente externo. “Milei hoy no compite contra una oposición fuerte, compite contra sí mismo y contra la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos tenga la fortaleza suficiente como para seguir apoyando una apuesta acá”, sentenció. En este sentido, vinculó directamente el destino de la Casa Rosada con el de Donald Trump: “Argentina no es Israel. Si a Trump le va mal, es difícil sostener un préstamo de 20.000 palos a la Argentina”. Finalmente, Nejamkis advirtió sobre el riesgo de dar por muerto al principal bloque opositor, sugiriendo que el propio Presidente alimenta esa polarización para beneficio propio. “Milei buscó reavivar a una oposición que necesita para mantenerse vivo. Ojo con la vitalidad del peronismo y con creer que está terminado definitivamente; si la sociedad quisiera sacarse de encima a Milei, no tiene muchas más opciones políticas que el peronismo”, concluyó.