Javier Milei admitió este lunes, que su programa de reformas puede provocar la desaparición de sectores enteros de la economía. Lejos de suavizar el diagnóstico, el Presidente lo presentó como una consecuencia natural e inevitable del cambio que impulsa, y salió al cruce de quienes señalan el cierre de comercios y empresas como evidencia del fracaso de su modelo. “Si usted le está shockeando a la economía con reformas estructurales todo el tiempo, usted no puede pretender que no haya sectores que desaparezcan”, afirmó en una entrevista radial concedida desde Nueva York a la periodista Julieta Tarrés en FM Now. Y agregó: “Obviamente que a algunos sectores les va a ir muy bien y a otros, si no se adaptan, les va a ir mal”. Para sostener su argumento, recurrió a una analogía del economista Albert Hirschman, que rescató de una entrevista al analista Juan Carlos de Pablo. Según Milei, Hirschman sostenía que “el desarrollo es desequilibrado”: cuando se generan cambios reales en los precios relativos, los recursos de la economía deben ser reasignados de un sector a otro. “El día que Edison apareció con la lamparita, los fabricantes de velas pasaron a estar en problemas. Ahora, a nadie se le ocurre romper las lamparitas. Eso es parte de la vida”, graficó. Bajo esa lógica, el Presidente explicó que el sector perjudicado por un cambio de precios relativos inevitablemente verá caer su producción y despedirá trabajadores, pero que esos mismos trabajadores serán absorbidos por otros sectores que, además, podrán “pagarles salarios más altos” y ofrecer bienes a “precios más bajos”. Desde esa perspectiva, descartó que el cierre de empresas sea un indicador negativo del conjunto de la economía y apuntó directamente contra la oposición: “Hacen un típico caso de cherry picking, van, buscan lo que va peor y desde eso aplican otra falacia que es el todo por la parte, generalizan y dicen que a todos les va mal.” Milei respaldó su visión con datos concretos. Señaló que 11 de los 15 sectores que componen el PBI se encuentran en expansión y que el EMAE desestacionalizado acumula un crecimiento de 10,5% desde el inicio de su gestión. “Solamente a alguien con déficit de IQ severo puede decir que el progreso tecnológico va a generar empeoramiento”, lanzó, con ironía. Indagado sobre si el Gobierno percibe a las pymes —que históricamente se dolarizaban para protegerse— como actores contrarios a la gestión, respondió con dureza: “Por proteger a tres vivos, que se dedicaban a cazar en el zoológico, a expensas de los argentinos de bien y en connivencia con políticos corruptos, ese no es nuestro modelo.” Milei contextualizó sus declaraciones dentro de un proceso de transformación que, según detalló, ya acumula 15.000 reformas estructurales y tiene 90 más en carpeta —diez por cada ministerio. Entre las medidas ya implementadas mencionó el déficit cero, la presunción de inocencia fiscal y la Ley de Modernización Laboral, entre otros. A pesar de ese volumen de cambios, reconoció que Argentina todavía ocupa el puesto 106 en el índice global de libertad económica. “Mire si todavía tenemos mucho para hacer y para mejorar”, admitió.