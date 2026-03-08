A una semana de la llegada al país de Nahuel Gallo, el gendarme argentino que estuvo ilegalmente detenido y desaparecido por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela durante 448 días, su familia publicó una carta de agradecimiento a quienes participaron en su liberación y los acompañaron en el reclamo por su regreso sano y salvo. Cabe recordar que Gallo arribó el pasado lunes 2 de marzo por la madrugada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un avión perteneciente a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), tras permanecer detenido por el régimen venezolano desde el 8 de diciembre de 2024. Allí, lo esperaban su esposa, María Alexandra Gómez, y su pequeño hijo, Víctor. Además, estaban presentes el Canciller, Pablo Quirno, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, así como la actual senadora y predecesora en esa cartera, Patricia Bullrich. Publicada en redes sociales por Kevin Gallo, uno de los tres hermanos del gendarme, la carta se titula: “448 días después, también nosotros volvimos a ser libres”. En esa publicación, tanto la madre como los hermanos del gendarme reflexionan que “fueron días muy duros, de esos que te marcan para siempre y que nadie está preparado para vivir”. “Cuando Nahuel recuperó la libertad, no fue solamente él quien volvió a ser libre. Después de 448 días, con él también sentimos que nos liberábamos nosotros, porque durante todo este tiempo vivimos con el corazón en pausa, esperando el día en que pudiéramos volver a estar completos”. En uno de los pasajes más conmovedores, la carta señala que “en momentos así, uno entiende que nadie se salva solo. También entendimos que tenemos un país increíble, lleno de gente que, aun sin conocernos, estuvo cerca, acompañando, rezando y haciendo todo lo posible para que Nahuel pudiera volver a casa, dejando de lado sus distintas ideas, posiciones o miradas, y acompañando como argentinos, sin diferencias”. Acto seguido, la familia de Nahuel Gallo agradeció “profundamente” al presidente Javier Milei, al canciller Pablo Quirno, a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y a la senadora Patricia Bullrich, así como a autoridades de Gendarmería, al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil e incluso al diputado Juan Grabois, destacando “la disposición de quienes estuvieron presentes desde distintos espacios”. Y no faltó la mención “a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por su colaboración en un momento muy importante, gesto que valoramos profundamente”. Gallo fue liberado tras la detención de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos y la posterior Ley de Amnistía que su sucesora, Delcy Rodríguez, dispuso para los presos políticos en Venezuela. Sin embargo, tanto el gendarme argentino como otros detenidos extranjeros en El Rodeo 1 tuvieron que llevar a cabo una huelga de hambre para forzar la aplicación de esta norma sobre ellos. Esto fue clave para la liberación de Gallo, quien recién a fines de febrero se había comunicado por primera vez con su esposa a través de una entrevista radial en la que se confirmó que estaba vivo. El gendarme había desaparecido el pasado 8 de diciembre de 2024, cuando fue detenido al ingresar desde Colombia hacia Venezuela para visitar a su pareja e hijo, que entonces estaban en Táchira. Sin embargo, desde el régimen de Maduro consideraron que el motivo de viaje del gendarme era sospechoso y lo acusaron de espionaje. Durante su detención, sin proceso formal público, ni asistencia legal o consular, Gallo se mantuvo incomunicado y retenido de forma ilegal. Pese a las diferencias políticas entre el Gobierno y la dirigencia del fútbol nacional, la liberación del gendarme Nahuel Gallo fue gestionada entre Cancillería y la AFA. Esta última entidad fue clave por la comunicación con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), la cual facilitó el contacto que “permitió este acercamiento”, señaló la entidad a cargo de Claudio “Chiqui” Tapia en un comunicado titulado “Fútbol, un puente humanitario”. Según la AFA, su rol en la liberación de Gallo reafirma “que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones”. “Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura”, señala además el escrito.