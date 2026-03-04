El gendarme argentino, Nahuel Gallo, habló por primera vez desde su regreso al país tras su detención. El uniformado agradeció al Ministerio de Seguridad, la Cancillería Argentina y a “todas las instituciones que hicieron algo”, asimismo reclamó por los extranjeros que siguen detenidos en Venezuela. “Le pido a los medios y organizaciones internacionales que no bajen los brazos y ayuden a esos 24 extranjeros encerrados en Rodeo 1. Yo sigo encerrado con ellos, hasta que no los liberen, yo no estoy libre”, indicó Gallo al cerrar la Conferencia de prensa que organizó la cartera en el edifico central de Gendarmería “Centinela”. Gallo fue liberado este domingo tras 448 días de encierro, bajo gestiones de la Asociación de Futbol Argentino (AFA), y retornó al país en un avión privado de la entidad. En este sentido, desde el gobierno nacional reconocieron en ese momento que no habían tenido injerencia en esta gestión a cargo de “Chiqui” Tapia. En la conferencia se hicieron presentes el Canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y el Jefe de la Gendarmería Nacional, Claudio Miguel Brilloni. “Estamos muy contentos de que Nahuel haya vuelto, tras 448 días detenido, durante todo este tiempo trabajo para que pueda regresar a casa”, aseguró Quirno al tomar la palabra. Además, agradeció nuevamente la colaboración de Estados Unidos, Italia, Israel y el Foro Penal por su acompañamiento. “Lo más importante es que estás libre”, le dijo al cabo Nahuel Gallo. En este sentido, aseguró que Argentina va a seguir trabajando por la liberación del abogado Germán Guiliani, quién continúa detenido en ese país. “No vamos a parar hasta que todos nuestros compatriotas estén libres”, aseguró Quirno. Por su parte, Monteoliva indicó que la conferencia de prensa se habilitó por un pedido del propio Gallo, que quería comunicarse. “Estamos acompañando este proceso desde el 1 de diciembre que nos enteramos tu falta, la palabra es tuya”, indicó Monteoliva. El cabo primero llegó a la conferencia junto a los ministros, visiblemente nervioso y aseguró que pidió la declaración para darle las gracias al Ministerio, la Gendarmería y al país. “Estoy intentando reinsertarme a la sociedad. Sé que por parte del Estado argentino han reclamado por mí, hay 24 extranjeros más esperando a ser liberados”, afirmó el gendarme. Además, indicó que su liberación el pasado domingo fue totalmente inesperada y que la vivió con “mucha incertidumbre”. “En Rodeo 1 no te avisan qué va a pasar, no sabía si me estaban llevando a otro penal”, relató el gendarme. “Lo que me mantuvo fue mi fortaleza mental, mi día a día y pensar que tengo que estar bien porque tengo un hijo”, explicó. En este sentido, aseguró que no fue fácil que lo acusen de delitos y pidió a las organizaciones internacionales que no se olviden de Venezuela. “En está una supuesta transición, esos presos políticos están esperando a ser liberados, he conocido muchísimos venezolanos que me han ayudado, porque los extranjeros no teníamos visita, no teníamos llamados”, contó el gendarme con la voz quebrada. Finalmente, envió un saludo a los 24 extranjeros que fueron sus compañeros en Rodeo 1 y aseguró que lo habían “acompañado”. “Hay extranjeros secuestrados, y hasta el último día hay ficha de cambio. No me siento preparado para contar lo que pasó todavía. Estoy muy feliz de estar en mi patria. Gracias y a todas las instituciones que hicieron algo. Gracias a toda la Nación argentina”, concluyó.